“The 2Night Show”: ανδρική υπόθεση η… Τρίτη (εικόνες)

Τρία βράδια την εβδομάδα θα μας κρατήσει συντροφιά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι εκλεκτοί καλεσμένοι του.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Σουξέ.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που υποδύεται τον Ενωμοτάρχη στην πετυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες», κάνει μια ξεχωριστή είσοδο και κουβαλάει μαζί του ένα κουτί με χιλιάδες αναμνήσεις που θα μοιραστεί με τον Γρηγόρη.

Αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει τα περιττά κιλά που τον ταλαιπωρούσαν, αλλά και αν τελικά θα δούμε τον Προύσαλη γαμπρό!!!

Καλεσμένος του Γρηγόρη, για πρώτη φορά στην εκπομπή, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός αποκαλύπτει τον λόγο που τον έκανε να μιλήσει ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά του βιώματα.

Επίσης, κάνει την αυτοκριτική του, μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του, για την έλλειψη αυτοεκτίμησης που είχε, και εξηγεί γιατί αποφάσισε να φύγει από τους «Οne».

Γιατί θεωρεί τον Γιάννη Πάριο «από μηχανής Θεό» στη ζωή του; Τι ρόλο έπαιξε, στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, η Άννα Βίσση; Ποια είναι η σχέση του, σήμερα, με τον Γιώργο Θεοφάνους και τους «Οne»; Τέλος, ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής την καινούργια του επιτυχία «Σ’ Ένα Τέταρτο».

O Περικλής Κονδυλάτος , ο σχεδιαστής κοσμημάτων που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο «Survivor», έρχεται στην παρέα του Γρηγόρη. Ο Περικλής παραδέχεται πως μπορεί να έγινε ακραίος στο ριάλιτι παιχνίδι, αλλά ξεκαθαρίζει ότι δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο. Αναγνωρίζει τα λάθη του, μετανιώνει και εξηγεί τη συμπεριφορά του που πολλές φορές προκάλεσε αντιδράσεις στο τηλεοπτικό κοινό. Τέλος, μιλάει για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Ζούλια και για το πώς κατάφερε να προσεγγίσει την Lady Gaga, που φόρεσε δημιουργία του κατά την παραμονή της στην Ελλάδα.

