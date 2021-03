Υγεία - Περιβάλλον

Κατερίνα Αναπλιώτη: δουλειά με επίταξη στο ΕΣΥ και χωρίς εμβόλιο;

Αντιρρήσεις και προβληματισμούς προβάλλει μία από τους 206 ιατρούς που έλαβαν χαρτί επίταξης. Τι λέει για το ιατρείο της και την οικογένεια της.

Την ερώτηση με ποια κριτήρια επιτάσσονται γιατροί μόνο συμβεβλημένοι στον ΕΟΠΥ έθεσε μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 η πνευμονολόγος Κατερίνα Αναπλιώτη.

Αναρωτήθηκε, επίσης, τι θα γίνει με τους ασθενείς που παρακολουθούνται από τους γιατρούς αυτούς και η ίδια ανέφερε πως λειτουργούν ως κυματοθραύστες οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥ των νοσοκομείων, δίνοντας οδηγίες σε ασθενείς με COVID ώστε να μην μπουν στο νοσοκομείο και πως βλέπει 200 ασθενείς και εξυπηρετεί καθημερινά ασθενείς δίνοντας οδηγίες από το τηλέφωνο.

Προσέθεσε ότι είναι αδύνατο να εξυπηρετούν στα ιατρεία τους και στα νοσοκομεία παράλληλα εκφράζοντας την ανησυχία της για τους ασθενείς που εξυπηρετούνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα, κάνοντας λόγο για το πόσο επικίνδυνο είναι να μεταφέρουν όλο αυτό το μεγάλο ιικό φορτίο.

Υπογράμμισε ότι το θέμα που θα ήθελε να αναδείξει είναι πως είναι ακόμα ανεμβολίαστη, όπως και αρκετοί συνάδελφοι της, λέγοντας πως όταν δήλωσε να εμβολιαστεί πριν ένα μήνα περίπου, της εδόθη πρώτο ραντεβού 19 Απριλίου και δεύτερο 11 Μαίου, κάλεσε τον ιατρικό σύλλογο να αναφέρει ότι είναι ιατρός πρώτης γραμμής και η απάντηση που έλαβε ήταν πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και ότι περιμένουν πολλοί γιατροί να εμβολιαστούν. Το σεβάστηκε, όπως είπε, συνεχίζοντας να τηρεί στο ιατρείο της τους αυστηρούς κανόνες, τονίζοντας πως τιμά τον όρκο του Ιπποκράτη και θέλει να συνδράμει.

Σήμερα έλαβε το χαρτί επίταξης της σε νοσοκομείο COVID, όπως ανέφερε, όπου θα πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες της ανεμβολίαστη, έχοντας σύζυγο με αυτοάνοσο και ανήλικο τέκνο.

Τέλος, σημείωσε πως επειδή πολύ συχνά τις τελευταίες μέρες ακούμε να αναφέρεται η λέξη ηθική, διερωτάται ποια είναι η ηθική απέναντι στους γιατρούς που επιτάσσονται υπό αυτές τις συνθήκες, θέτοντας σε κίνδυνο τους ίδιους, τους οικείους τους και τους ασθενείς τους.

Σε ερώτηση αν έχει μεταφέρει την κατάσταση αυτή στο νοσοκομείο όπου έχει κληθεί, η κυρία Αναπλιώτη απάντησε πως η ανοσία προέρχεται μετά την πρώτη δόση, όμως η ολοκλήρωση του εμβολιασμού για έναν γιατρό, για να είναι ασφαλής όταν τίθεται σε τέτοια μάχη θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τη δεύτερη δόση, θα ενημερώσει βέβαια είπε σήμερα τον διοικητή του νοσοκομείου και θα περιμένει απάντηση, κάνοντας έκκληση στον υπουργό πως δεν είναι λύση πηγαίνοντας ένας γιατρός ανεμβολίαστος στο νοσοκομείο να του λένε θα εμβολιαστείς και θα ριχτείς αμέσως στη μάχη.

Χαρακτήρισε μη σοβαρή τη λύση, τονίζοντας πως η ίδια θα βοηθήσει, θα συνδράμει όπως και κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ασφαλής όμως για την ίδια, την οικογένεια της και τους ασθενείς της.