Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Στην ανακρίτρια ο ειδικός φρουρός που δέχτηκε την επίθεση

Ο ειδικός φρουρός, μετά τη νοσηλεία του, καταθέτει ως μάρτυρας στην ανακρίτρια. "Από θαύμα ζει", δήλωσε ο δικηγόρος του.

«Είναι σαφές ότι όσοι βρέθηκαν εκεί ήθελαν να τον σκοτώσουν», δηλώνει ο κ. Θανάσης Πλεύρης, συνήγορος του 27χρονου αστυνομικού που σήμερα καταθέτει στην ανακρίτρια όσα υπέστη στη Νέα Σμύρνη, όταν δέχθηκε σφοδρή επίθεση από ομάδα ατόμων μετά τη διαδήλωση της 9ης Μαρτίου στη Νέα Σμύρνη.

Ο ειδικός φρουρός, μετά τη νοσηλεία του, καταθέτει ως μάρτυρας στη 13η Τακτική Ανακρίτρια για την άγρια επίθεση που δέχθηκε όταν διαδηλωτής τον πέταξε από τη μηχανή που επέβαινε με συνάδελφό του της ομάδας ΔΡΑΣΗ.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι με την κατάθεση του αστυνομικού «θα ενισχυθεί το κατηγορητήριο», ενώ τόνισε πως «από τα στοιχεία και από αυτά που άκουσε είναι σαφές ότι όσοι βρέθηκαν εκεί ήθελαν να σκοτώσουν. Του έβγαλαν το κράνος, ήθελαν να του πάρουν το όπλο και άκουσε που έλεγαν "σκοτώστε τον, τελειώστε τον"».

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, «από θαύμα ζει και ζητεί οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Ξέρει ότι οι συνάδελφοί του έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν. Το μείζον είναι να βρεθούν τα άτομα αυτά. Είναι ορθές οι κατηγορίες, δεν ήθελαν να χτυπήσουν αλλά να σκοτώσουν».

Η δικηγόρος Εβίτα Βαρελά επεσήμανε ότι το σωματείο των ειδικών φρουρών συμπαρίσταται στον 27χρονο συνάδελφό τους και υπογράμμισε: «Έχουμε αναλάβει την υποστήριξη της κατηγορίας, πρόκειται για δολοφονική επίθεση».

Για τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Νέα Σμύρνη, μετά από διαδήλωση για αστυνομική βία, συνολικά, είναι κατηγορούμενα 19 πρόσωπα, τρία εκ των οποίων κατηγορούνται για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του 27χρονου και είναι προσωρινά κρατούμενοι.

Ξήλωσαν τον διοικητής της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ στο Κέντρο Επιχειρήσεων

Την ίδια, ώρα,πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι χθες το βράδυ μετακινηθήκε ο διοικητής της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ στο Κέντρο Επιχειρήσεων, κάτι που φαίνεται να σχετίζεται με τον ξυλοδαρμό πολίτη από ΔΙ.ΑΣ στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, που είχε γίνει λίγες ημέρες πριν

Οι ίδιες πηγές έλεγαν επίσης ότι έχουν διαλυθεί 2 ομάδες ΔΡΑΣΗ, ύστερα από τις καταγγελίες που έχουν γίνει, ενώ μετακινούνται στην ΔΡΑΣΗ έμπειροι αξιωματικοί από άλλες υπηρεσίες, που θα είναι επικεφαλής, ενώ στο κέντρο επιχειρήσεων, στον ασύρματο, πλέον βάζουν έμπειρους εκφωνητές από Άμεση Δράση.