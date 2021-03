Κοινωνία

Καθηγητής ΤΕΦΑΑ έκανε καταγγελία για δολοφονική επίθεση

Πως περιγράφει όσα συνέβησαν στον χώρο του Πανεπιστημίου, τα βαρύτατα τραύματα του και την αντίδραση των αστυνομικών.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της «Καθημερινής», «δολοφονική επίθεση εναντίον καθηγητή κατεγράφη το περασμένο Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από εξωπανεπιστημιακό. Οι ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας και του ΕΚΠΑ έχουν ξεκινήσει διαδικασία για αναζήτηση του δράστη. Συγκεκριμένα, όπως περιέγραψε προς την πανεπιστημιακή κοινότητα ο κ. Νίκος Πατσαντάρας, καθηγητής των ΤΕΦΑΑ στη Δάφνη, «γύρω στις 13.30 έφτασα στη σχολή για να εργαστώ στο γραφείο μου. Όταν πάρκαρα το αυτοκίνητο, είδα τον φύλακα να λογομαχεί με νεαρό που είχε υπό την κατοχή του ένα πίτμπουλ, όπως μου φάνηκε.

Ο φύλακας έλεγε στον νεαρό ότι απαγορεύεται η είσοδος με σκυλιά στη σχολή. Κλείδωσα το αυτοκίνητο και ενώ ο νεαρός με είχε προσπεράσει και ο φύλακας συνέχιζε να τον προειδοποιεί, του είπα: “Λεβέντη μου, γιατί δεν σέβεσαι τις υποδείξεις του φύλακα”. “Τι σ’ ενδιαφέρει εσένα, ποιος είσαι εσύ;”, μου φώναξε. Του απάντησα ότι είμαι καθηγητής στη σχολή, ενώ ταυτόχρονα κατάλαβα ότι δεν ήταν φοιτητής μας. Αμέσως γύρισε προς το μέρος μου. Όταν έφτασε κοντά μου, και χωρίς να καταλάβω τίποτα, με γρονθοκόπησε με τόσο βίαιο τρόπο στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσω αναίσθητος στο έδαφος. Αυτός –σύμφωνα με την αναφορά του φύλακα γιατί εγώ είχα χάσει τις αισθήσεις μου– συνέχισε να με χτυπάει με κλωτσιές στο πρόσωπο και στα πλευρά. Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, είδα τον φύλακα από πάνω μου τρομαγμένο και βουρκωμένο. Στο επόμενο στάδιο θυμούμαι τον εαυτό μου με πλημμυρισμένο το πρόσωπό μου και το κεφάλι μου στα αίματα».

Μάλιστα, μιλώντας στην «Καθημερινή» ο κ. Πατσαντάρας ανέφερε ότι παρότι κάλεσαν το Α.Τ. Δάφνης, οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να πάνε στη σχολή και ζήτησαν η καταγγελία να γίνει στο Α.Τ. Σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ράμματα σε όλο το πρόσωπο, μώλωπες σε όλο το σώμα, ζαλάδες, ναυτία, πονοκέφαλοι και αστάθειες είναι ο «απολογισμός» της επίθεσης.

Πηγή: Καθημερινή