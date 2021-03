Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Σίτι προσέλαβε αστροφυσικούς!

Πως θα τους χρησιμοποιήσει, επενδύοντας στην τεχνολογία για την ενίσχυση της ομάδας.

Στην πρόσληψη αστροφυσικών, προχώρησε η Μάντσεστερ Σίτι, όπως αποκάλυψε η Daily Mail, προκειμένου να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του συλλόγου.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται τα δεδομένα, θα είναι διαθέσιμα και στους 10 συλλόγους που αποτελούν τον «γαλαξία» του «City Football Group».

Επί του παρόντος, αναλύεται κάθε δράση των παικτών στο γήπεδο, μέσω ενός τύπου τεχνολογίας 3D, που χρησιμοποιεί πολλές κάμερες.

«Ένα περιβάλλον ποδοσφαίρου είναι ένα μέρος για να μάθεις μέσω προσομοίωσης και να δοκιμάσεις τακτικές έννοιες με τρόπους που είναι αρκετά ισχυροί για να χρησιμοποιήσει ένας προπονητής», δήλωσε ο διευθυντής τεχνολογίας του City Football Group, Μπράιαν Πρέστιτζ.