“Παρουσιάστε!”: Οι καρέκλες αρχίζουν να… “τρίζουν”!

Ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ θα μας χαρίσουν οι πρωταγωνιστές της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Απόψε, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς «Παρουσιάστε!», στις 21:00, στον ΑΝΤ1…

Ο Σκορδάς προσπαθεί να κρύψει απ' τον Γούλα το γεγονός ότι κλήθηκε ως μάρτυρας στο ίδιο στρατοδικείο μ' αυτόν. Όταν εκείνος το μάθει, ο μάρτυρας «κατηγορίας» κι ο μάρτυρας «υπεράσπισης» θα αναμετρηθούν για να δουν ποιανού η «πλευρά» θα κερδίσει στο στρατοδικείο! Στο μαγειρείο, ο Έλτον δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του την εικόνα του παρ’ ολίγον φιλιού Φίλη και Ζαχαρούλας και γίνεται χαμός. Για να προστατέψει τον Έλτον απ' την αλήθεια του «αρραβώνα» της Ζαχαρούλας, ο Φίλης πείθει την Ζαχαρούλα να τον «ξενερώσει» για να «ξε-ερωτευτεί» μαζί της. Ο Έλτον δεν χαλιέται τόσο εύκολα αλλά μία απρόσμενη επίσκεψη θα τα τινάξει όλα στον αέρα… Πίσω στο στρατόπεδο, οι διοικητές συνεχίζουν τις έρευνές τους πάνω στην υπόθεση του στρατοδικείου. Όταν όμως ανακαλύψουν ότι και οι ίδιοι εμπλέκονται στην υπόθεση περισσότερο απ' όσο νόμιζαν, οι καρέκλες τους αρχίζουν να «τρίζουν»…