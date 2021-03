Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αρκουμανέας: νέα αύξηση στα κρούσματα την Τρίτη

«Καμπανάκι» από τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ για την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων, στη συνάντηση του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδας

Επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο πραγματοποίησε στις 11.00 ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, προκειμένου να τον ενημερώσει για την πορεία της πανδημίας και την αύξηση των κρουσμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες με υπομονή και θέληση και υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας, ενότητας και κοινής προσπάθειας.

Ειδικότερα, τόνισε ότι «τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας καλούμαστε να αγωνιστούμε όλοι μαζί και θα ξεπεραστεί και αυτή η δυσκολία». Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «φέτος θα κάνουμε Πάσχα καλύτερο από πέρυσι και λίγο μετά θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Αρκεί να έχουμε υπομονή και θέληση για αγώνα και προσπάθεια και να μην παρασυρόμαστε από τα εύκολα διλήμματα και τα εύκολα μηνύματα».

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, αφού εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη, ανέφερε ότι «οι τελευταίες εβδομάδες είναι πολύ δύσκολες» και σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε και τις επόμενες να βλέπουμε αύξηση κρουσμάτων. Χρειάζεται από όλους υπομονή και τήρηση των μέτρων». Ευχαρίστησε, επίσης, την Εκκλησία «για τη συμπαράσταση και την υποστήριξη που έχει δείξει σε όλη αυτήν τη δύσκολη μάχη ενάντια στον κορονοϊό».

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας συνοδευόταν από τον αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ, Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, και τον επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματίας του Οργανισμού, Στράτο Γεραγώτη.

Στη συνομιλία του με τον Αρχιεπίσκοπο παρέστη και ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής αρχιμανδρίτης, Βαρνάβας Θεοχάρης.