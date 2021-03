Κόσμος

Αυστραλία: ντοκουμέντα από όργια στην Βουλή (βίντεο)

Σάλος μαίνεται στην χώρα μετά τις αποκαλύψεις, τις φωτογραφίες και τα ροζ βίντεο με «πατέρες» και «μητέρες του Έθνους».

Του Τάκη Σφυρή

Ο Τομ, ας πούμε το «βαθύ λαρύγγι» από την Καμπέρα, δέχεται ανώνυμα να αποκαλύψει στο κανάλι 10 της αυστραλιανής τηλεόρασης ότι το Κοινοβούλιο είναι με μια λέξη χαμαιτυπείο. Κυριολεκτικά. Με φωτογραφίες και βίντεο επιβεβαιώνει ότι σε χώρο, που τον ονόμαζαν «Προσευχητήριο», βουλευτές οργάνωναν όργια πληρωμένου σεξ, με άντρες και γυναίκες συνοδούς πολυτελείας. Διακινητές υπάλληλοι της βουλής, με άκρες στο γραφείο του πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που οι πρωταγωνιστές της στη συνέχεια ανέβαζαν προς συζήτηση και πλάκα σε κλειστή ομάδα κοινωνικής πλατφόρμας έχουν υποστεί αλλοίωση. Γιατί σοκάρουν ακόμα και ως πορνογραφικά ντοκουμέντα. Ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισσον, μόνο που δεν έκλαψε ζητώντας συγγνώμη για το σκάνδαλο.

Τα ίδια ντοκουμέντα αποκαλύπτουν μια νοοτροπία σεξισμού. Άντρες βουλευτές φωτογραφίζονταν να αυτοϊκανοποιούνται ή και να συνευρίσκονται στο γραφείο γυναίκας βουλευτού. Το σκάνδαλο έχει αναστατώσει την αυστραλιανή κοινωνία, ένα μηνα μετά την αποκάλυψη ότι μια σύμβουλος του πρωθυπουργού είχε βιαστεί μέσα σε υπουργικό γραφείο.