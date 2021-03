Κοινωνία

Κούγιας κατά ανακρίτριας στην υπόθεση Λιγνάδη

Ο γνωστός ποινικολόγος διαψεύδει τα περί πειθαρχικής έρευνας σε βάρος του από τον ΔΣΑ για περιστατικό στο γραφείο της Ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση Λιγνάδη.

Ανακοίνωση με αφορμή δημοσιοποίηση είδησης περί πειθαρχικής έρευνας σε βάρος του από τον ΔΣΑ για περιστατικό στο γραφείο της Ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση Λιγνάδη, εξέδωσε ο κ. Αλέξης Κούγιας.

Στην ανακοίνωση του ο κ. Κούγιας επισημαίνει ότι «σήμερα δημοσιοποιήθηκε η ψευδής είδηση ότι δήθεν διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα εις βάρος του επικεφαλής του γραφείου μας κου Αλεξίου Κούγια από το ΔΣΑ για το γνωστό επεισόδιο που έλαβε χώρα στο γραφείο της 19ης Τακτικής Ανακρίτριας, όταν τη "συνέλαβε" επ' αυτοφώρω ο κ. Κούγιας να υπαγορεύει στον έναν εκ των φερομένων ως βιασθέντων από τον εντολέα μας κο Δημήτριο Λιγνάδη με ποιο τρόπο πρέπει να αλλάξει τις προηγούμενες 2 καταθέσεις του..».

Κάνοντας λόγο για πρόθεση της ανακρίτριας «να διασωθεί τόσο η ίδια που αδίκως τον κράτησε προσωρινά, όσο και οι ψευτοκαταγγέλλοντες και οι δικηγόροι τους», ο συνήγορος του καλλιτέχνη αναφέρει επίσης.

«Η Ανακρίτρια μετά την αναφορά εις βάρος της τόσο στον Άρειο Πάγο, όσο και ενώπιον της Επιθεωρήτριας Αρεοπαγίτη του Πρωτοδικείου Αθηνών κυρίας Ζαμπέτα Στράτα, την οποία ο κ. Κούγιας θα συναντήσει αύριο και ώρα 12 μμ, εκ λόγων αντιπερισπασμού και μόνο, για να διασωθεί η ίδια από όσα επέρχονται εις βάρος της, έκανε αναφορά εις βάρος του κ. Κούγια, όπου ζητεί την πειθαρχική του δίωξη για τα όσα συνέβησαν στο γραφείο της παρουσία Ανακριτών, Εισαγγελέων και γραμματέων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δεν είναι φερέφωνο του οιουδήποτε, είτε Δικαστού, είτε Εισαγγελέα, είτε του οιουδήποτε πολίτου ώστε να διατάσσει πειθαρχικές έρευνες, αλλά είναι υποχρεωμένος δια των πειθαρχικών του οργάνων να κάνει αυτό που στην υπόθεση Λιγνάδη δεν έκαναν ούτε οι Εισαγγελείς, ούτε η Ανακρίτρια, να διατάξει προκαταρκτική εξέταση και μόνον εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι πειθαρχικά ελεγκτέος ένας Δικηγόρος, διατάσσει πειθαρχική έρευνα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα και χαιρόμεθα ιδιαίτερα που στα πλαίσια αυτής της προκαταρκτικής εξετάσεως θα πληροφορηθούν όλα τα μέλη του ΔΣΑ τι εγκλήματα διεπράχθησαν εις βάρος του κου Δημητρίου Λιγνάδη και είμαστε βέβαιοι όλοι οι συνεργάτες του κ. Κούγια που μαζί του χειριζόμαστε αυτή τη σκευωρία εις βάρος του κου Λιγνάδη, όχι μόνο δεν θα τον οδηγήσουν σε πειθαρχική έρευνα, όπως ψευδώς αναφέρεται, αλλά θα τον επιβραβεύσουν, γιατί η όλη συμπεριφορά του κ. Κούγια στην υπόθεση Λιγνάδη τιμά το Δικηγορικό σώμα και τις αξίες του.

Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν μπορεί να καταργήσει το τεκμήριο αθωότητας και τις συνθήκες διεξαγωγής μιας δίκαιης δίκης και οι πρώτοι που πρέπει να τα σέβονται και να τα τηρούν είναι οι Εισαγγελείς και οι Δικαστές, ενώπιον των οποίων και από τις αποφάσεις των οποίων κρίνονται η ελευθερία και τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών».