Life

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Δεν αισθάνεται "παγιδευμένος" από τη ζωή στο παλάτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν στην Όπρα συσπείρωσε τα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν αισθάνεται «παγιδευμένος» από τη ζωή του στη βασιλική οικογένεια - και έχει αφοσιωθεί ακόμα περισσότερο στη μοναρχία μετά τις δημόσιες επιθέσεις του αδελφού του.

Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ρεπορτάζ που επικαλείται το Page Six. Μάλιστα το ρεπορτάζ επικαλείται φίλο του πρίγκιπα ο οποίος δήλωσε ότι «ο Ουίλιαμ έχει αποδεχτεί πλήρως το ρόλο του».

«Είναι εγγονός της γιαγιάς του, σε σχέση με το καθήκον και την υπηρεσία», πρόσθεσε ο φίλος του Ουίλιαμ, συγκρίνοντάς τον με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ακόμα ότι η συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν στην Όπρα βοήθησε ώστε τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να έρθουν ακόμα πιο κοντά.

Ο Ουίλιαμ ήρθε πιο κοντά στη βασίλισσα και τον πατέρα του τονίζει το ρεπορτάζ με το φίλο του που επικαλείται ως πηγή οι UK Times να λέει ότι «όσο ο Ουίλιαμ έρχεται κοντά στον πάτερα του τόσο βλέπει τις ομοιότητες που έχει μ’ αυτόν».