Ο Δημήτρης Κουφοντίνας βγήκε από την Εντατική

Που νοσηλεύεται ο αρχιεκτελεστής της «17Ν». Πως εξελίσσεται η υγεία του, σύμφωνα με τους ιατρούς της επιλογής του.

Βγήκε το μεσημέρι από τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας ο πολυισοβίτης Δημήτρης Κουφοντίνας.

Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται γενικά καλή και θα συνεχίσει για όσο διάστημα χρειαστεί τη νοσηλεία του στο θάλαμο – κελί του 1ου ορόφου της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

«Η κατάστασή του εξακολουθεί να είναι σοβαρή»

Πριν δύο μέρες οι γιατροί της επιλογής του Θοδωρής Ζδούκος και Κατερίνα Ντουζέπη ενημέρωναν με δελτίο Τύπου για την κατάσταση υγείας του Δημήτρη Κουφοντίνα μετά από 65 μέρες. Συγκεκριμένα ανέφεραν:

«Μετά τη λήξη της απεργίας πείνας διάρκειας 65 ημερών, έχει ξεκινήσει η σταδιακή και προσεκτικά σχεδιασμένη επανασίτιση του Δημήτρη Κουφοντίνα και έχουν συμπληρωθεί επτά ημέρες αυτής της διαδικασίας.

Εχουμε συνεχή επικοινωνία και συνεχή ενημέρωση από τους συναδέλφους εντατικολόγους, οι οποίοι μας πληροφόρησαν για την ομαλή μέχρι στιγμής πορεία επανασίτισης και την απουσία επιπλοκών μέχρι τώρα, όπως από το καρδιαγγειακό ή το αναπνευστικό, δεδομένου ότι ο απεργός πείνας τοποθετείται στους υψηλού κινδύνου ασθενείς για εμφάνιση συνδρόμου επανασίτισης.

Η κατάσταση του Δημήτρη Κουφοντίνα σήμερα εξακολουθεί να είναι σοβαρή, αφού λόγω της σημαντικού βαθμού απώλειας μυϊκής μάζας, η κινητοποίησή του είναι δυσχερής και χρειάζεται να υποβαστάζεται για να κάνει λίγα βήματα. Ο κίνδυνος εμφάνισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων είναι ορατός και λόγω του αποδυναμωμένου ανοσοποιητικού συστήματός του. Η καθημερινή παρακολούθηση ηλεκτρολυτών, ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, παράλληλα με τον υπολογισμό των προσλαμβανόμενων θερμίδων, είναι απαραίτητα για την ομαλή του αποκατάσταση.

Η αποκατάστασή του θα είναι πολύμηνη και χρήζει το ίδιο προσεκτικής διαχείρισης και μετά την έξοδό του από τη ΜΕΘ, ώστε να αποφευχθούν μόνιμες και χρόνιες βλάβες.

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά τη διαδικασία επανασίτισης είναι λοιμώξεις, υπόταση, αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Είναι ιδιαίτερης σημασίας η γρήγορη κινητοποίησή του και φυσιοθεραπεία, ώστε να μην παραμένει κατακεκλιμένος με τον κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων.

Οι γιατροί της επιλογής του Δημήτρη Κουφοντίνα

Ζδούκος Θόδωρος, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ

Ντουζέπη Κατερίνα, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ».

Πηγή: lamiareport.gr