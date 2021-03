Κοινωνία

Μέλη σπείρας με “χρυσή λεία” δήλωναν… άστεγοι και αγόραζαν οικόπεδα! (εικόνες)

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και πλήθος κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων απέσπασαν οι κακοποιοί. Πως δρούσαν προφασιζόμενοι συνήθως τους τεχνίτες.

Από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας (Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι.) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε συστηματικά ληστείες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, εντός των οικιών τους σε περιοχές της Αττικής, με το πρόσχημα της ιδιότητας τεχνικών της ΔΕΗ ή συντηρητών ανελκυστήρων.

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, 19 Μαρτίου 2021, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα 2 ηγετικά στελέχη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της, που διατηρούσαν συγγενικές σχέσεις, είχαν συστήσει και ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2020, ενώ μεταξύ τους υπήρχε διακριτή ιεραρχική δομή με συγκεκριμένους ρόλους για τον καθένα.

Πιο αναλυτικά, τα ηγετικά μέλη εμφανίζονταν στους ηλικιωμένους και συστήνονταν ως υπάλληλοι της Δ.Ε.Η. ή τεχνικοί ανελκυστήρων. Ακολούθως εισέρχονταν στις οικίες και με διάφορα τεχνάσματα οδηγούσαν τους ηλικιωμένους στο χώρο της κουζίνας, όπου τους «εγκλώβιζαν» μετακινώντας συσκευές κ.λπ.

Κατά τον χρόνο αυτό, ενημέρωναν τηλεφωνικά και έδιναν κατευθύνσεις στα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που εισέρχονταν ανενόχλητα στις οικίες και αφαιρούσαν τιμαλφή.

Σε περίπτωση που οι ένοικοι αρνούνταν την είσοδο στην οικία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, δε δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν βία, απωθώντας ή απειλώντας τους ηλικιωμένους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αυτοκίνητα και στην κατοχή των συλληφθέντων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κλεμμένο πιστόλι, με γεμιστήρα και 34 φυσίγγια,

πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών,

πλήθος ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και οικιακών συσκευών και ρολογιών,

ηλεκτρικό πατίνι,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

3 αυτοκίνητα και

πλήθος εγγράφων εταιρειών real estate για αγοραπωλησίες ακινήτων, μεγάλης αξίας.

Από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 19 κλοπές και απόπειρες κλοπής από οικίες, 5 ληστείες σε οικίες καθώς και κλοπή από αυτοκίνητο αστυνομικού, από το οποίο είχε αφαιρεθεί το ανωτέρω πιστόλι.

Σημειώνεται ότι το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την παράνομη δράση της, υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ενώ τα μέλη της, αν και δήλωναν μικρά εισοδήματα και άστεγοι, το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιούνταν στον τομέα του real estate, αναζητώντας ακίνητα και οικόπεδα για αγορά, επενδύοντας ποσά που αγγίζουν ακόμα και τις 80.000 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε σε Ανακριτή.

Όλοι οι συλληφθέντες είναι σεσημασμένοι για αδικήματα με τον ίδιο τρόπο δράσης ενώ δύο από αυτούς έχουν εκτίσει και ποινές φυλάκισης.

Οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας και της συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις συνεχίζεται.

