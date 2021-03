Υγεία - Περιβάλλον

Αντιρρήσεις του ΦΣΑ για την διανομή των self test

Δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής.

Σε ανακοίνωση του, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, εκφράζει τη διαφωνία του στην εξαγγελθείσα από την κυβέρνηση διαδικασία χορήγησης self tests στους πολίτες μέσω φαρμακείων.

Μεταξύ άλλων κάνει λόγο για έλλειψη σχεδιασμού, κίνδυνο διασποράς του ιού, αλλά και προσπάθεια συκοφάντησης των φαρμακοποιών.

Επισημαίνει επίσης ότι «είναι σαφής η προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταφέρει την ευθύνη στους πολίτες ακόμη και για την καταγραφή των αποτελεσμάτων των τεστ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής:

Οι φαρμακοποιοί της Αττικής δηλώνουν την πλήρη διαφωνία τους, στην εξαγγελθείσα από την κυβέρνηση διαδικασία χορήγησης self tests στους πολίτες μέσω φαρμακείων. Η διαδικασία αυτή, όντας πλήρως αντιεπιστημονική, μπορεί να αποβεί από άχρηστη έως δυνάμει επικίνδυνη.

Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός καταγραφής των αποτελεσμάτων των τεστ σε βάση δεδομένων. Αν δεν υπάρχει ιχνηλασία και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο να γίνουν αυτά τα self tests.

Όλα αυτά τα 40 εκ. χρησιμοποιημένα μηνιαίως τέστ, τα οποία θα είναι με βιολογικό φορτίο που θα αποβάλλονται; Σε κοινούς κάδους σκουπιδιών; Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.

Έχουν σκεφτεί οι αρμόδιοι το κίνδυνο διασποράς του ιού και το ενδεχόμενο να νοσήσουν οι φαρμακοποιοί και οι εργαζόμενοι μέσα στα φαρμακεία στο βαθμό που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για τέτοιου είδους διαδικασίες;

Είναι σαφής η προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταφέρει την ευθύνη στους πολίτες ακόμη και για την καταγραφή των αποτελεσμάτων των τεστ τώρα που πια η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία είναι τραγική, λόγω της δικής της αποτυχημένης πολιτικής διαχείρισης της πανδημίας.

Στην προσπάθεια συκοφάντησης των φαρμακοποιών με φθηνά επιχειρήματα δήθεν περί αιτημάτων αμοιβής προσπαθώντας να πετύχει έναν κοινωνικό αυτοματισμό σε βάρος τους, απαντάμε με τις πράξεις μας.

Ένα παράδειγμα μόνο: Χρόνια τώρα συμμετέχουμε στον αντιγριπικό εμβολιασμό χωρίς καμία υποχρέωση, καλύπτοντας τα κενά της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης της χώρας με μόνη αμοιβή το χαμόγελο και τις ευχαριστίες των εμβολιασμένων συμπολιτών μας. Μόνο τη φετινή περίοδο τα φαρμακεία της χώρας πραγματοποίησαν περί τα 4 εκ εμβολιασμούς με ότι κινδύνους συνεπαγόταν αυτό για την υγεία των ίδιων και των οικογενειών τους.

Ας αφήσει λοιπόν η Κυβέρνηση τα άστοχα πυροτεχνήματα περί διενέργειας self tests κατ οίκον ή στα φαρμακεία. Ας σταματήσει την υπερ-προβολή άστοχων δηλώσεων και την εκστρατεία συκοφάντησης του κλάδου από τα ΜΜΕ και ας προσπαθήσει να οργανώσει αυτό που έπρεπε να κάνει εδώ και πολύ καιρό: την διενέργεια τεστ στον πληθυσμό με ορθό και επιστημονικό τρόπο σχεδιασμένο και όχι για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους.

Με ότι μας δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, η μέχρι τώρα πολιτική της στην εξέλιξη της πανδημίας, είναι αυτή που μας έχει φέρει σε αυτό το εφιαλτικό αποτέλεσμα.