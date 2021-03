Κοινωνία

Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία εν όψει της αντιπυρικής περιόδου

Νέα επιχειρησιακά δεδομένα για την πρόληψη καταστροφών. Τι είπαν Χρυσοχοΐδης και Χαρδαλιάς για τις ενέργειες που έχουν γίνει.

Ευρεία σύσκεψη για την προετοιμασία του μηχανισμού εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου (έως 31 Οκτωβρίου) πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πολιτική Προστασία, υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, εξετάστηκε διεξοδικά η επιχειρησιακή προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος και του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό για τα επίγεια και εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης, ενώ επιβεβαιώθηκε η πλήρης ετοιμότητά τους εν όψει έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.

«Πραγματοποιήσαμε μια υπηρεσιακή σύσκεψη, προκειμένου να προετοιμάσουμε τη νέα αντιπυρική περίοδο, η οποία αρχίζει σε λίγες με?ρες. Βασική μας προτεραιότητα ειναι η προληψη. Ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις για οδηγίες προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και για ενέργειες της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να καθαριστούν τα περιαστικά δάση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν κυρίως στην Αττική και σε κάποιες άλλες περιοχές που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και προσέθεσε:

«Φέτος είμαστε πιο ενισχυμένοι σε πυροσβεστικά μέσα, σε εναέρια μέσα, έχουμε περισσότερο και πιο εκπαιδευμένο προσωπικό. Αλλά, εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τη δουλειά μας είναι το πάθος, η φλόγα και η αφοσίωση των Πυροσβεστών μας στο καθήκον τους, έτσι ώστε να είμαστε αποτρεπτικοί, να είμαστε πολύ γρήγορα στις φωτιές για να αποτρέψουμε καταστροφές, είτε στο δασικό κεφάλαιο της χώρας, είτε σε ανθρώπινες ζωές».

«Θα σταθούμε δίπλα στους πολίτες, συνεργαζόμενοι μαζί τους, έτσι ώστε οι πυροσβέστες, οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, όλες οι λοιπές υπηρεσίες -η Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το ΕΚΑΒ, καθώς και όποιοι άλλοι συμμετέχουν στη διαδικασία της διαχείρισης κρίσεων, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να γίνουμε ακόμα περισσότερο χρήσιμοι στον πολίτη και στην Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Από πλευράς του, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε: «Δουλεύουμε νυχθημερόν, ετοιμαζόμαστε για τη νέα αντιπυρική περίοδο. Η Πολιτική Προστασία, εκτός όλων των άλλων αρμοδιοτήτων που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία έχει αναλάβει, δεν υπολείπεται σε διαδικασίες που αφορούν στην αντιπυρική περίοδο. Όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Υπουργός, εισάγουμε νέα επιχειρησιακά δεδομένα, ενισχύουμε τον εναέριο στόλο μας, ενισχύουμε τις επίγειες δυνάμεις μας με τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν ήδη την εμπειρία της περσινής χρονιάς, με τα 80 νέα εποχικά κλιμάκια, για τα οποία αξιολογήσαμε τη συμβολή τους πέρυσι και θα αποτελέσουν τη βάση του σχεδιασμού μας και φέτος».

Επεσήμανε ότι «σε γενικές γραμμές βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο» και προσέθεσε: «Μένει τις επόμενες μέρες να συνεχίσουμε σε συνεργασία και με τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης για να μπορέσουμε, στις περιοχές που έχουν “βγάλει” φωτιές στο παρελθόν, να είμαστε σίγουροι ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους εμπλεκόμενους φορείς».

Καταλήγοντας ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε: «Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτική Προστασία είναι εδώ, η Πυροσβεστική είναι εδώ, η προσπάθεια που γίνεται είναι συνολική. Και το αποτέλεσμα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτό που πρέπει για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος-Μάριος Καραγιάννης, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης, καθώς και η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ο αρχηγός Π.Σ. αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο υπαρχηγός Π.Σ. αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), υποστράτηγος Σπύρος Βαρσάμης και ο προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Π.Σ., υποστράτηγος Χρήστος Λάμπρης.

Σε υπηρεσιακό επίπεδο, στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο γενικός διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου, ο διευθυντής Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, Δημήτρης Αλεξανδρής, ο διευθυντής Διεθνών Σχέσεων, αντιπύραρχος Σπύρος Γεωργίου, καθώς και η Σύμβουλος Επικοινωνίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ελένη Μπόμπου.