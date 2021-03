Κόσμος

Απόφαση δικαστηρίου: χωρίς μισθό οι υγειονομικοί που δεν θα εμβολιαστούν

Με ποιο σκεπτικό ελήφθη η απόφαση μετά από προσφυγή αρνητών του εμβολίου. Σε ποιες χώρες έχει εφαρμοστεί το μέτρο.

Ιταλίδα δικαστής της πόλης Μπελούνο, στην περιοχή Βένετο, αποφάσισε τα μέλη του υγειονομικού προσωπικού που αρνούνται να εμβολιαστούν, δεν δικαιούνται να συνεχίζουν να λαμβάνουν τον μισθό τους.



Η εν λόγω δικαστής ασχολήθηκε με το όλο θέμα μετά από προσφυγή έντεκα πολιτών (πρόκειται για τρεις νοσηλευτές και οκτώ μέλη του βοηθητικού προσωπικού), οι οποίοι εργάζονται σε δυο οίκους ευγηρίας της περιοχής του Μπελούνο.

Μετά την άρνησή τους να εμβολιασθούν, τέθηκαν σε υποχρεωτική άδεια από τους εργοδότες τους. Αμέσως μετά, γιατρός του ιταλικού δημοσίου έκρινε ότι είναι "ακατάλληλοι προς εργασία", λόγω της αρνητικής τους στάσης προς το εμβόλιο κατά της covid 19 και των συνεπειών που αυτή μπορεί να έχει σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες.



Μετά από προσφυγή των έντεκα "αρνητών" στην ιταλική δικαιοσύνη (στην οποία επικαλούνταν το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής των πολιτών), η αρμόδια δικαστής αποφάνθηκε ότι δεν υφίστανται βάσιμες αιτίες για άρνηση του εμβολίου, από την στιγμή που "είναι ευρέως γνωστή η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων σκευασμάτων επί των αρνητικών επιπτώσεων της νόσου, όπως αποδεικνύεται και από την δραστική μείωση των θανάτων στις κατηγορίες πολιτών που μπόρεσαν να εμβολιαστούν".

Είχε προηγηθεί δικαστήριο στο Ισραήλ, που σε προσφυγή εκπαιδευτικών - αρνητών του εμβολιασμού, αποφάσισε ότι οι εργαζόμενοι στα σχολεία που αρνούνται τόσο τον εμβολιασμό, όσο και τα συχνά τεστ , δεν θα προσέρχονται στην εργασία τους και δεν θα παίρνουν τον μισθό τους.