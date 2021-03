Υγεία - Περιβάλλον

Χειροπέδες σε Διοικητή νοσοκομείου για επεισόδιο με μάσκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρατήρηση σε πολίτη και η αντίδραση του, προκάλεσαν την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα ο διοικητής του νοσοκομείου του Ρίου στην Πάτρα γιατί έκανε παρατήρηση σε πολίτη επειδή δεν φορούσε μάσκα!



Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μια το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο διοικητής εντόπισε στους χώρους του νοσοκομείου, έναν πολίτη, ο οποίος δεν φορούσε μάσκα. Του έκανε παρατήρηση, με αποτέλεσμα τα πνεύματα να οξυνθούν και να ειδοποιηθεί η Αστυνομία.

Διοικητής και πολίτης οδηγήθηκαν στο τμήμα, όπου ο πρώτος υπέβαλε μήνυση για εξύβριση, απειλή και παραβίαση του άρθρου 265 περί διάδοσης του κορονοϊού.



Ο πολίτης, έκανε κι εκείνος μήνυση στον διοικητή με αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο ίδιος. Στην επικοινωνία που είχε το protothema.gr

με τον διοικητή επιβεβαίωσε το γεγονός της σύλληψής του μετά τη μήνυση που του έκανε ο πολίτης, ο οποίος ενοχλήθηκε από την παρατήρηση που του έκανε γιατί δεν φορούσε μάσκα.

Ο δικηγόρος του διοικητή, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρήστος Μυλωνόπουλος τονίζει στο protothema.gr πως «ο διοικητής έκανε το καθήκον του και προσπάθησε να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Η σύλληψη του αποτελεί αψυχολόγητη αντίδραση ορισμένων οργάνων της τάξης και είναι εκτός νόμου».