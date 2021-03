Παράξενα

Έχυνε δάκρυα από αίμα στη διάρκεια της περιόδου της

Η πολύ σπάνια περίπτωση 25χρονης από την Ινδία.

Ινδοί γιατροί παρουσίασαν την πολύ ασυνήθιστη ιατρική περίπτωση μιας 25χρονης παντρεμένης γυναίκας, η περίοδος (εμμηνόρροια) της οποίας της έφερνε κατακόκκινα δάκρυα από αίμα και στα δύο μάτια της. Δεν είχε έως τώρα αναφερθεί παρόμοια περίπτωση στην ιατρική βιβλιογραφία, σύμφωνα με τους ίδιους.

Γενικότερα, τα ματωμένα δάκρυα είναι πολύ σπάνια και μπορούν να έχουν διάφορες αιτίες, όπως φλεγμονή, τραύματα, όγκους, υπέρταση, αναιμία, αγγειακές διαταραχές κ.α. Στη συγκεκριμένη γυναίκα, τα μάτια ήταν της φυσιολογικά και η ίδια δεν ήταν άρρωστη ούτε τραυματισμένη. Όμως στο ξεκίνημα δύο διαδοχικών κύκλων εμμηνόρροιας, τον ένα μήνα μετά τον άλλο, δάκρυα από αίμα άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια της, οπότε αναγκάστηκε να πάει στα επείγοντα νοσοκομείου.

Οι γιατροί, που την εξέτασαν και έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό για σπάνια περιστατικά «BMJ Case Reports», της χορήγησαν αντισυλληπτικά χάπια και το -κατά βάση ορμονικό- πρόβλημα φάνηκε να λύνεται μετά από τρεις μήνες θεραπείας. Όπως ανέφεραν, η εμμηνόρροια μερικές φορές μπορεί να πυροδοτήσει κυκλική αιμορραγία έξω από τον κόλπο (από τη μύτη, τα αυτιά, τις θηλές, το έντερο, ακόμη και από το δέρμα).

Η περίπτωση της γυναίκας πιθανότατα ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός αυτής της κατάστασης και των αιμοδακρύων. Τα μάτια της γυναίκας δεν είχαν την παραμικρή βλάβη και τα ματωμένα δάκρυα δεν συνοδεύονταν από πονοκεφάλους, ζαλάδες ή άλλα συμπτώματα. Πάντως, όπως ανέφεραν οι Ινδοί γιατροί, χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για να κατανοηθεί πλήρως μέσω ποιού ακριβώς βιολογικού μηχανισμού η εμμηνόρροια συνδέεται με τα αιμοδάκρυα.