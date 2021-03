Κοινωνία

Φαντάρος στην Κεφαλονιά: ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου του

Τι καταδεικνύεται στις 66 σελίδες της έκθεσης του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του 23χρονου

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ενισχύεται η εκδοχή της οικογένειας του άτυχου φαντάρου από την Κεφαλονιά που βρήκε τραγικό θάνατο τον περασμένο Φεβρουάριο, ότι έφτασε στην απελπισία από το μπούλινγκ που δεχόταν στο στρατό.



Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, πραγματοποίησε αυτοψία στο όχημα και στο σημείο της πτώσης, και κατέληξε ότι ο θάνατος του 23χρονου δεν οφείλεται σε τροχαίο δυστύχημα.



"Το αυτοκίνητο δεν είχε πρότερη βλάβη, το όχημα ήταν σε στάση πριν φύγει για το γκρεμό που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ίχνη τροχαίου ατυχήματος λόγω ολισθηρότητας", τονίζει ο Αναστάσιος Δέδες, δικαστικός πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας



Στις 66 σελίδες της έκθεσης καταδεικνύεται ότι το όχημα του θύματος ήταν σε στάση στο σημείο και κατόπιν εκκίνησε και κατέπεσε στον γκρεμό με ταχύτητα περί τα 7 χλμ/ώρα



"Στο κιβώτιο ταχυτήτων ήταν επιλεγμένη η πρώτη ταχύτητα, που σημαίνει ότι ξεκίνησε από στάση", εξηγεί ο κ. Δέδες



Ο πατέρας του θύματος από την πρώτη στιγμή μίλησε για κακοποιητικές συμπεριφορές στο στρατόπεδο που υπηρετούσε το θύμα, οι οποίες θεωρεί ότι οδήγησαν τον 23χρονο σε απελπισία. Εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της διοικητικής έρευνας από κλιμάκιο του στρατού, η οικογένεια του Κυριάκου Ευαγγελάτου κάνει έκκληση σε όποιον φαντάρο έχει βιώσει κάτι ανάλογο να το καταθέσει στις Αρχές: "Θα ήθελα καθένας από τους φαντάρους να μιλήσουν. Αυτή η κατάσταση δεν είναι σημερινή, ειδικά στο στρατόπεδο της Πάτρας, αλλά εδώ και 10-12 χρόνια και υπάρχουν και άλλοι γονείς που έχουν τα παιδιά τους στο ψυχιατρείο".