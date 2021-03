Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Τι δείχνουν τα λύματα για τη διασπορά του ιού

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων από εννέα περιοχές της χώρας.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Τα αποτελέσματα αφορούν την περίοδο από 15 έως 21 Μαρτίου 2021.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και της Πάτρας. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των εκάστοτε Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Την εβδομάδα 15-21 Μαρτίου 2021 παρατηρούνται σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 8-14 Μαρτίου 2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των περισσότερων περιοχών που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Πτωτικές τάσεις παρατηρούνται στο Ρέθυμνο (-87%) και στο Ηράκλειο (-53%). Οριακές κρίνονται οι πτωτικές τάσεις στην Πάτρα (-25%) και στην Αττική (-27%) καθώς και η ανοδική τάση στα Χανιά (+25%), όπου οι μεταβολές εμπίπτουν κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας. Επίσης, σταθερή παραμένει ουσιαστικά η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα των υπόλοιπων περιοχών, όπου οι μεταβολές κυμαίνονται μέσα στο διάστημα +/- 10%.

Κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού την Τρίτη, ενώ καταγράφηκαν δεκάδες θάνατοι και αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών. Δραματικά είναι τα δεδομένα από τον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, όχι μόνο για την Αττική.

Παρακάτω δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων, για την εβδομάδα 15-21/3/21:

Αττική: Την τελευταία εβδομάδα (15-21/3/21) στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφηκε οριακή μείωση του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων κατά 27%, με το ιικό φορτίο όμως να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα (15-21/3/21), στη Θεσσαλονίκη δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή στον σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, από 8 έως 14/3/21. Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα (15-21/3/21), στη Λάρισα δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή στον σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, από 8 έως 14/3/21. Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα (15-21/3/21), στο Βόλο δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή στον σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, από 8 έως 14/3/21. Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα (15-21/3/21), στο Ηράκλειο παρατηρείται μια μείωση του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 8 έως 14/3/2021. Σημειώνεται ωστόσο, ότι το ιικό φορτίο στα λύματα εξακολουθεί να είναι υψηλό. Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα (15-21/3/21), στα Χανιά παρατηρείται μία οριακά αυξητική τάση του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων στα Χανιά, με το ιικό φορτίο στα λύματα να εξακολουθεί να είναι υψηλό. Ρέθυμνο: Οι μετρήσεις της εβδομάδας (15-21/3/21), στο Ρέθυμνο καταδεικνύουν μια σαφή τάση αποκλιμάκωσης της συγκέντρωσης του ιικού φορτίου στα λύματα σε σχέση με τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αγ. Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα (15-21/3/21) δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή στη συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 8 έως 14/3/21. Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα (15-21/3/21), στην Πάτρα παρατηρείται μικρή αποκλιμάκωση και ελαφρά μείωση (-25%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, από 8 έως 14/3/21.

Σημ1: Οι παραπάνω τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιϊκού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των περιοχών. O ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται με βάση το ρυπαντικό φορτίο που καταλήγει στην εκάστοτε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε διάρκεια 24 ωρών και τυπικών τιμών παραγωγής ρυπαντικού φορτίου ανά άτομο ανά ημέρα.

Σημ2: Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

Σημ3: Το μέσο ιικό φορτίο της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και της Πάτρας, για την εβδομάδα 15-21 Μαρτίου 2021, έχει υπολογιστεί με βάση τις μετρήσεις που ελήφθησαν από 15-19 Μαρτίου 2021. Τα αποτελέσματα των Χανίων αντιστοιχούν σε μετρήσεις από 14-20 Μαρτίου 2021. Τα αποτελέσματα της Περιφέρειας Αττικής και της Θεσσαλονίκης αντιστοιχούν σε μετρήσεις από 15-21 Μαρτίου 2021.

Σημ4: Τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διεπιστημονική Εργαστηριακή Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης, Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

