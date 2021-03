Πολιτική

Πολιτική αντιπαράθεση για τη διαχείριση της πανδημίας

Δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα. Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας.

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, καταλογίζοντάς της ότι δεν συναισθάνεται τι συμβαίνει στην χώρα. Άμεση ήταν η απάντηση από το Υπουργείο Υγείας, που καταλογίζει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «μικροπολιτική τακτική, με ψεύδη και λαϊκισμό».

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε στην ομιλία του στη Βουλή: «Είστε μια Κυβέρνηση που έχει χάσει τη μπάλα. Όχι μόνο της πανδημίας. Έχετε χάσει κάθε ηθική πυξίδα» και προσέθεσε: «Ό,τι κι αν συμβαίνει εσείς απαντάτε “πετύχαμε η διαχείρισή μας είναι εξαιρετικά επιτυχημένη και για ό,τι πάει στραβά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ”».

Ακολούθως κάλεσε την Κυβέρνηση να σταματήσει να σκέπτεται πώς θα απαντήσει στον ΣΥΡΙΖΑ και να απαντήσει στους πολίτες: «69 άνθρωποι χάθηκαν χθες. 681 είναι στις ΜΕΘ. 105 παραμένουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Σκεφτείτε τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Δεν τους νοιάζει αν απαντάτε στον Τσίπρα, αλλά αν απαντάτε κάτι σε αυτούς». Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι «αφού έναν χρόνο αρνείστε την αξία των τεστ, έρχεστε τώρα και αναγγέλλετε τη παροχή τους στα φαρμακεία. Self testing. Για να καλύψετε την αποτυχία σας, η ατομική ευθύνη πρέπει τώρα να μετατραπεί σε ατομική ενοχή. Η έννοια της συλλογικής υγειονομικής προστασίας, γίνεται ατομική υπόθεση».

Αναφέρθηκε στις επιτάξεις, λέγοντας ότι «επικρατεί μπάχαλο» και πρόσθεσε: «Έρχεστε στο “και πέντε” και ενώ τα νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει να τρέχετε να επιστρατεύσετε 200 γιατρούς. 200 γιατρούς δεν μπορούσατε να προσλάβετε έναν χρόνο». Είπε δε, ότι «είναι ασύστολο ψέμα ότι δεν υπάρχουν γιατροί για πρόσληψη». Οι μεγάλες κλινικές απολαμβάνουν ασυλίας για να μείνουν καθαρές από COVID, είπε ο κ. Τσίπρας και ζήτησε «επιτέλους να μπουν στη μάχη τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία... Και δεν γίνεται να κάνετε το λιοντάρι στο γιατρό, αλλά την πάπια στον κλινικάρχη».

«Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε σήμερα στη Βουλή, για να κατηγορήσει την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, που επισημαίνει:

«Τα πραγματικά στοιχεία διαψεύδουν, ως συνήθως, τους ισχυρισμούς του:

Μέσα σε έναν χρόνο, έχουν προσληφθεί ως επικουρικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πάνω από 10.000 επαγγελματίες Υγείας. Πιο αναλυτικά, 1.717 ιατροί, 5.532 νοσηλευτές και πάνω από 3.000 παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό. Στους 20 μήνες Κυβέρνησης Ν.Δ. έχουν προκηρυχθεί 2.574 θέσεις μονίμων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, όταν μέσα σε 4,5 χρόνια Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαν προκηρυχθεί 2.754 θέσεις μονίμων ιατρών. Από την αρχή της πανδημίας απορροφήθηκαν στο Σύστημα Υγείας ΟΛΟΙ οι ιατροί που έκαναν αίτηση για θέση επικουρικού στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, στις ειδικότητες Εσωτερικής Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας, ΜΕΘ και ΤΕΠ. Όσες συμβάσεις επικουρικών ιατρών λήγουν, ανανεώθηκαν έως τον Οκτώβριο του 2020 για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ. Αναφορικά με τις μόνιμες θέσεις ιατρών, έχουν προσληφθεί τον τελευταίο χρόνο 1.310 μόνιμοι ιατροί στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., εκ των οποίων οι 410 είναι ιατροί Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Επιπλέον, στις 5 Φεβρουαρίου 2021, προκηρύχθηκαν 939 μόνιμες θέσεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Μάλιστα, για τις ειδικότητες Εσωτερικής Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας, ΜΕΘ και ΤΕΠ, ζητήθηκε από τα Νοσοκομεία να προκηρύξουν ΟΛΕΣ τις κενές οργανικές θέσεις που είχαν και ανέρχονται σε 379. Κάνοντας χρήση διάταξης του Υπουργείου Υγείας, πάνω από 300 ιατροί από τους 424 που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν στο τέλος του 2020, παραμένουν στο Ε.Σ.Υ. για 6 ακόμα μήνες, λόγω της πανδημίας. Όσον αφορά το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί 1.756 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ενώ τον Αύγουστο του 2020 προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ ακόμη 1.209 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Συνολικά, μέσα σε 20 μήνες διακυβέρνησης, έχουν γίνει πάνω από 10.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Ε.Σ.Υ., 1.310 προσλήψεις μονίμων ιατρών και έχουν καλυφθεί 1.756 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού».

«Την πιο κρίσιμη στιγμή της πανδημίας, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει τη μικροπολιτική του τακτική, με ψεύδη και λαϊκισμό, υπονομεύοντας την εθνική προσπάθεια. Δεν θα τον ακολουθήσουμε», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.