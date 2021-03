Πολιτική

Κόντρα Κεραμέως - ΣΥΡΙΖΑ για την τηλεκπαίδευση

Αφορμή η σύμβαση με τη CISCO και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ανέβηκαν οι τόνοι για το θέμα της τηλεκπαίδευσης μεταξύ υπουργείου Παιδείας και ΣΥΡΙΖΑ.

Το υπουργείο καταλογίζει "κρεσέντο λαϊκισμού" στον ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη σύμβαση με την CISCO

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

"Σε κρεσέντο λαϊκισμού επιδίδεται για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αδυνατώντας να ασκήσει ουσιαστική αντιπολίτευση, επιδίδεται σε ακραία επικοινωνιακή λασπολογία και παραγωγή fake news, στρεφόμενος εναντίον της τηλεκπαίδευσης, μιας τεράστιας κατάκτησης που πέτυχε με κόπο η εκπαιδευτική μας κοινότητα.

Η σύμβαση με τη CISCO από τον Μάρτιο 2020 μέχρι τον Ιανουάριο 2021 προβλέπει «δωρεάν παραχώρηση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX» όπως ο ίδιος ο τίτλος αλλά και το άρθρο 1 της σύμβασης απερίφραστα ορίζει. Δεν πληρώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ούτε ένα ευρώ προς τη CISCO για τις άδειες αυτές των εκπαιδευτικών.

Προφανώς δεν μπορούσε να είναι για πάντα δωρεάν η χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Kαι αυτονοήτως έπρεπε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας να αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και για την τηλεκπαίδευση αλλά και για κάθε άλλη χρήση συναφή με την εκπαίδευση όπως συνεδριάσεις και τηλεδιασκέψεις.

Αντί να δαπανηθούν νέα κονδύλια του Ελληνικού Δημοσίου, μετά τη λήξη της δωρεάν σύμβασης, αξιοποιήθηκαν υφιστάμενες άδειες, χωρίς ούτε ένα ευρώ επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο. Η τηλεκπαίδευση εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, συμβάσεις για το οποίο υπεγράφησαν από την τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019 (4 και 5 Ιουλίου 2019!) και περιλαμβάνουν πληθώρα προϊόντων της εταιρείας CISCO.

Η Κυβέρνηση αξιοποίησε τις συμβάσεις αυτές που περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα άδειες τηλεδιασκέψεων εν γένει για το Δημόσιο. 154.000 άδειες εκπαιδευτικών με κόστος περίπου 14 ευρώ η κάθε άδεια για ένα χρόνο!

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, το Υπουργείο Παιδείας έχει λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, ακολουθώντας τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εκπονώντας μελέτη εκτίμησης αντικτύπου για τα προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, φρόντισε ούτως ώστε να μην ισχύσει απλά το γενικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας που ισχύει για όλους τους χρήστες, αλλά α) ειδικό ενισχυμένο πλαίσιο, β) χωρίς να απαιτείται καμία δημιουργία λογαριασμού από μαθητές – συνδέονται με σύνδεσμο που τους στέλνει ο εκπαιδευτικός τους, γ) η σύνδεση εκπαιδευτικών να γίνεται μέσα από ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας (μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου) και όχι μέσω της Webex, δ) να υπάρχουν ειδικές ρήτρες που απαγορεύουν οποιαδήποτε χρήση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων για οποιονδήποτε σκοπό άλλο από τη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης, π.χ. όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της σύμβασης δωρεάς, η εταιρεία «οφείλει να μην κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που θα διατεθούν (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για προωθητικές ή άλλες εμπορικές ενέργειες» και ε) την παραμετροποιημένη λειτουργία της πλατφόρμας, π.χ. απενεργοποιημένη λειτουργία βιντεοσκόπησης και αποθήκευσης. Επί όλων αυτών εκδόθηκε η γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 4/2020, που έκρινε την τηλεκπαίδευση ως απολύτως συμβατή µε τη βασική αποστολή του Κράτους για παροχή εκπαίδευσης, που δεν αντίκειται στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τόσο απεγνωσμένος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρει πλέον που πατάει και που βρίσκεται.

Όταν η παροχή ήταν δωρεάν, μας εγκαλούσε επειδή είναι δωρεάν και όχι επί πληρωμή.

Τώρα που εντάχθηκε σε πλαίσιο αγοράς αδειών – που διαπραγματεύθηκε και επέλεξε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ (!) –τους ενοχλεί που το Ελληνικό Δημόσιο θα πληρώσει 14 ευρώ τον χρόνο για κάθε άδεια εκπαιδευτικού για να μπορεί να κάνει τηλεκπαίδευση στους μαθητές του, να συνεδριάζει με τους συναδέλφους του κ.ο.κ.

Δεν ξέρουμε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία η Αξιωματική Αντιπολίτευση να πολεμάει λυσσαλέα την τηλεκπαίδευση. Αν ήταν στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ, τα παιδιά μας θα ήταν στο σκοτάδι όλο τον καιρό της αναστολής λειτουργίας σχολείων. Η αντιπολίτευση του ΟΧΙ σε όλα, του σκοταδισμού, των fake news και της αμάθειας".

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών

Στο θέμα επανήλθε και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με κοινή δήλωση των τομεαρχών Παιδείας, Ν. Φίλη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μ. Κάτση.

"Η κ. Κεραμέως, αφού επί ένα χρόνο κρυβόταν από τον ελληνικό λαό και σύσσωμη την αντιπολίτευση, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις συμβάσεις της τηλεκπαίδευσης με την εταιρία Cisco, στο site του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς καν μια επίσημη ανακοίνωση", σχολιάζουν και συμπερασματικά, σημειώνουν πως:

Τελικά η "δωρεάν πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης" όπως διατείνονταν ψευδώς η Υπουργός, αποδείχτηκε ότι κόστισε πάνω από 2εκ € για ένα χρόνο.

Με καθυστέρηση 5 μηνών η κ. Κεραμέως υιοθέτησε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, και ευτυχώς τα χρήματα αυτά προέρχονται από το ήδη συμβασιοποιημένο από το 2019 "ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2" και δεν τα στερεί από τον ήδη μειωμένο προϋπολογισμό της Παιδείας.

Χωρίς κανένα σχέδιο, η κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και ειδικά των ανηλίκων μαθητών» αναφέρουν τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παρέμβαση έκανε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, καλεί "το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει άμεσα τη σύμβαση που παραχωρεί τα προσωπικά δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη Cisco και την κ. Κεραμέως να σταματήσει να εμπαίζει τα κόμματα και τους πολίτες".