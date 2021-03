Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Μήνυμα προς τα απόδημα Ελληνόπουλα για την 25η Μαρτίου (βίντεο)

Με αφορμή την επέτειο, η Προεδρία της Δημοκρατίας επεφύλαξε μία έκπληξη: Την ψηφιακή ξενάγηση στην Προεδρική Φρουρά.

«Φέτος είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται. Συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821, που μας έδωσε την ελευθερία μας και μας έκανε ένα κράτος περήφανο και ανεξάρτητο», τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο μήνυμά της προς τα απόδημα Ελληνόπουλα για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, το οποίο συνοδεύεται από ψηφιακή ξενάγηση στην Προεδρική Φρουρά.

Η Προεδρία της Δημοκρατίας, αντί άλλου χαιρετισμού για την ημέρα της εθνεγερσίας, τη μέρα που ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες ενάντια στους Τούρκους και ξεκίνησαν τον αγώνα τους για την ελευθερία, κάνει ένα δώρο σε όλα τα Ελληνόπουλα του εξωτερικού. Μια περιήγηση στο Στρατόπεδο Τζαβέλα, όπου εδρεύει η Προεδρική Φρουρά, για να συναντήσουν τους Εύζωνες, τους ακοίμητους φρουρούς του Προεδρικού Μεγάρου και του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Όπως επισημαίνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, φέτος, η παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς βαραίνει διπλά, καθώς κρατούν ζωντανή τη μνήμη όλων των Ελλήνων και μας θυμίζουν, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, τις αξίες για τις οποίες πολεμήσαμε και τις οποίες υπερασπιζόμαστε σε κάθε φάση της εθνικής μας διαδρομής: τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής μας κυριαρχίας.

Απευθυνόμενη στα Ελληνόπουλα, που βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, η κυρία Σακελλαροπούλου επισημαίνει ότι κρατούν ζωντανή τη γλώσσα, τις συνήθειες, τις παραδόσεις μας στους ξένους τόπους, μεταφέρουν το ελληνικό πνεύμα στις νέες τους πατρίδες και σημειώνει ότι είναι σαν να γράφτηκε γι’ αυτούς η φράση του εθνικού μας ποιητή, Διονύσιου Σολωμού: «Κλείσε στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα νιώσεις να λαχταρίζει μέσα σου κάθε είδος μεγαλείου - και θα ’σαι ευτυχισμένος».

Ακολουθεί το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας προς τα απόδημα Ελληνόπουλα για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση:

«Αγαπητά μου παιδιά,

Με μεγάλη συγκίνηση απευθύνομαι σήμερα σ’ εσάς τα Ελληνόπουλα που είστε σκορπισμένα σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Σε όλους και όλες εσάς, που μπορεί να ζείτε μακριά από τη χώρα των προγόνων σας, όμως είστε πολύ κοντά μας, μέσα στις καρδιές μας. Είστε εσείς που κρατάτε ζωντανή τη γλώσσα, τις συνήθειες, τις παραδόσεις μας στους ξένους τόπους, εσείς που μεταφέρετε το ελληνικό πνεύμα στις νέες σας πατρίδες. Και είναι σαν να γράφτηκε για σας η περίφημη φράση του εθνικού μας ποιητή, του Διονύσιου Σολωμού: «Κλείσε στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα νιώσεις να λαχταρίζει μέσα σου κάθε είδος μεγαλείου - και θα ’σαι ευτυχισμένος». Είναι μια παραίνεση, που αξίζει να σας συνοδεύει σ’ όλη τη ζωή σας.

Σήμερα, η Προεδρία της Δημοκρατίας, αντί άλλου χαιρετισμού για την ημέρα της εθνεγερσίας, τη μέρα που ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες ενάντια στους Τούρκους και ξεκίνησαν τον αγώνα τους για την ελευθερία, θα σας κάνει ένα δώρο. Μια περιήγηση στο στρατόπεδο Τζαβέλα, όπου εδρεύει η Προεδρική Φρουρά για να συναντήσετε τους Εύζωνες, τους ακοίμητους φρουρούς του Προεδρικού Μεγάρου και του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα είναι σαν να γνωρίζετε από κοντά τους πολεμιστές του 1821 - γιατί σ' αυτούς παραπέμπουν, με τη στολή τους, με τη λεβεντιά τους, με ακλόνητη την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν την πατρίδα με όλα τα μέσα, όπου και αν τους χρειαστεί.

Συμβολίζουν τη συνέχεια του έθνους και της ιστορίας μας. Συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον μας. Την ηρωική μας κληρονομιά και τη δυναμική μας πορεία προς το αύριο.

Φέτος είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται. Συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821, που μας έδωσε την ελευθερία μας και μας έκανε ένα κράτος περήφανο και ανεξάρτητο. Γι' αυτό και φέτος, η παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς βαραίνει διπλά. Κρατούν ζωντανή τη μνήμη όλων των Ελλήνων. Μας θυμίζουν, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, τις αξίες για τις οποίες πολεμήσαμε και τις οποίες υπερασπιζόμαστε σε κάθε φάση της εθνικής μας διαδρομής: τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής μας κυριαρχίας.

Κι εμείς, όλοι οι υπόλοιποι, τους καμαρώνουμε και τους τιμάμε.

Χρόνια πολλά σε όλα τα Ελληνόπουλα, όπου κι αν βρίσκονται.»

Σακελλαροπούλου για Αϊτή: Πρώτη κατήργησε τη δουλεία, πρώτη αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση

Με ανάρτησή της στο twitter, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπενθυμίζει ότι η Αϊτή ήταν η πρώτη που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση και αναφέρεται στην επιστολή του Προέδρου της Jean Pierre Boyer στον Κοραή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Πρώτη κατήργησε τη δουλεία, πρώτη αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση. Η Αϊτή, με επιστολή του τότε προέδρου της Jean Pierre Boyer στον Κοραή, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την Ελλάδα που «εδράξατο των όπλων» για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση της ανάμεσα στα έθνη».

Σημειώνεται, ότι η Αϊτή ήταν η πρώτη κρατική οντότητα που αναγνώρισε την Επανάσταση του '21 και το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση, με την επιστολή του προέδρου της Jean Pierre Boyer προς τον Αδαμάντιο Κοραή, η οποία φέρει ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 1822.

Είχε προηγηθεί επιστολή του Κοραή και άλλων επιφανών Ελλήνων των Παρισίων προς τον Πρόεδρο της Αϊτής, με την οποία του ζητούσαν βοήθεια για την Επανάσταση, κατόπιν συστάσεων του περίφημου Γάλλου στρατηγού Λαφαγιέτ και του Επισκόπου Βλαισών Γρηγορίου, που είχε επισκεφθεί την περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Αϊτή, παρά τα πενιχρά οικονομικά της, έστειλε συμβολικά προς τους Έλληνες 45 τόνους καφέ προς πώληση, για να αγοραστούν πολεμοφόδια, καθώς και 100 Αϊτινούς εθελοντές, που πέθαναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ελλάδα.