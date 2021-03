Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: ποιοι ιδιοκτήτες πήραν αποζημίωση για τον Ιανουάριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tο υπουργειο Οικονομικών καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο.

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 156.696 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο. Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας.

Είχε προηγηθεί, θυμίζει το υπουργείο Οικονομικών, την περασμένη Παρασκευή, η πίστωση ποσού συνολικού ύψους 8,7 εκατ. ευρώ σε 119.440 ιδιοκτήτες ακινήτων για μειωμένα μισθώματα μηνός Ιανουαρίου. Έτσι, έχουν καταβληθεί συνολικά, μέχρι σήμερα, 88,7 εκατ. ευρώ σε 276.136 ιδιοκτήτες για τη μείωση ενοικίων του πρώτου μήνα του έτους.

Ο συνολικός αριθμός συμψηφισμών με φόρους και καταβολών χρημάτων για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 διαμορφώνεται πλέον στις 952.063 και το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 177,4 εκατ. ευρώ.