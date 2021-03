Life

Διαδικτυακή γιορτή για τα 30 χρόνια του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο πρωτοπόρος Όμιλος ΜΜΕ, με την ισχυρή παρουσία σε τρεις ηπείρους, συμπλήρωσε τρεις δεκαετίες στην κορυφή της προτίμησης τηλεθεατών και ακροατών και συνεχίζει…. Τα μηνύματα του Θοδωρή Κυριακού και οι ευχές πολιτικών και καλλιτεχνών, καθώς και των "προσώπων" του σταθμού.

Της Λίλιαν Τσουρλή

30 χρόνια πορειας.30 χρόνια σε φουρτουνιασμένες και ήρεμες θάλασσες, με πολλά γεγονότα, αμέτρητες προκλήσεις και εκατοντάδες επιτυχημένα βήματα.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, πρώτος όλα αυτά τα χρόνια στις καρδιές των τηλεθεατών, αφουγκράζεται το σφυγμό της κοινωνίας, χωρίς να χάνει ούτε λεπτό τον βηματισμό του και τον σεβασμό προς τον τηλεθεατή. Αυτήν την επιτυχημένη του πορεία γιορτάζει φέτος ο ΑΝΤ1, μέσα από μια νέα πραγματικότητα, που επιβάλλει σε όλους την απόσταση ασφαλείας σε κάθε βήμα της επαγγελματικής και προσωπικής μας ζωής.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ενστερνίζεται την ανησυχία του κάθε εργαζόμενου και γι’ αυτό φρόντισε από την πρώτη στιγμή να διασφαλίσει την υγεία των ανθρώπων του. Έτσι, από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως και σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 22.600 τεστ. Δηλαδή εδώ κι 7 μήνες, γίνονται 3.200 τεστ στους εργαζομένους και στις παραγωγές κάθε μήνα. Μέχρι στιγμής, 30 συνάδελφοι/συνεργάτες έχουν ασθενήσει από COVID-19 και με την κατάλληλη ιατρική υποστήριξη και από τον γιατρό μας κ. Ζουμή, αλλά και από τους κατάλληλους γιατρούς, δεν νοσηλεύτηκε κανείς. Το ποσοστό συνάδελφων/συνεργατών που νόσησαν από COVID είναι 0,012%. Έχουν δαπανηθεί συνολικά 460.000 ευρώ για την διεξαγωγή των τεστ στους εργαζομένους και 160.000 ευρώ για υγειονομικό υλικό. Όλα αυτά τα αναφέρω γιατί σημασία έχουν οι άνθρωποι και η υγεία όλων όσοι βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.

Αυτή η διαδρομή ήταν επώδυνη, όμως η οικογένεια του ΑΝΤΕΝΝΑ στάθηκε ενωμένη και τα κατάφερε. Ήμασταν όλοι εδώ, ακολουθήσαμε το όραμά μας, πρωτοστατήσαμε, δουλέψαμε σκληρά, πετύχαμε τους στόχους μας και παραμείναμε γι’ άλλη μια χρονιά η πιο ισχυρή δύναμη στον χώρο των Media. Μια πορεία με μεγάλη ιστορία και μεγάλες νίκες. Ξεκίνησε με λίγους ανθρώπους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι υπήρξαν μαχητές. Ακολούθησαν το όραμα του Μίνωα Κυριακού και κατάφεραν να κάνουν τον ΑΝΤ1 το ισχυρότερο media group στην Ιστορία της χώρας. Σήμερα αυτός ο Όμιλος συνεχίζει να πρωτοπορεί, να δημιουργεί νέες τάσεις, να ηγείται των εξελίξεων και να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα είμαστε πολλοί. Είμαστε περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι που προχωράμε έχοντας πυξίδα μας την αγάπη μας για τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ».

Μέσα από τις οθόνες αυτήν τη χρονιά, οι άνθρωποι του ΑΝΤ1 γιόρτασαν την επιτυχημένη πορεία του Ομίλου, που απέδειξε ότι οι δυσκολίες είναι αυτές που τον κάνουν κάθε μέρα και καλύτερο, ξεχωριστό και μοναδικά διαφορετικό.

Οι άνθρωποι του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ... χιλιάδες. Οι οθόνες φέτος γέμισαν με χαμόγελα αισιοδοξίας και προσμονής για ένα διαφορετικό αύριο, αλλά πολλά προσδοκώμενο στον χώρο της επιχειρηματικότητας, της ραδιοτηλεόρασης, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Τις ευχές τους έστειλαν, με βιντεοσκοπημένα μηνύματα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί. Ακόμη, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, δημοφιλείς αθλητές και καλλιτέχνες και φυσικά τα “πρόσωπα” του ΑΝΤ1, οι άνθρωποι μπροστά και κυρίως πίσω απο τις κάμερες, που αποτελούν την “ραχοκοκαλιά” του Ομίλου επί 30 χρόνια.

Στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, η ενημέρωση και η ψυχαγωγία με απόλυτο σεβασμό στον πολίτη, στηρίζεται στη σκληρή δουλειά όλων αυτών που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τον τηλεοπτικό μας δέκτη. Η οικογένεια του ΑΝΤ1 θα αποτελεί πάντα το θεμέλιο της ελευθεροτυπίας και τη φωνή των χιλιάδων απανταχού Ελλήνων τηλεθεατών. Και η ψυχαγωγία, όμως, των τηλεθεατών ήταν πάντα “το Α και το Ω” στους στόχους του ΑΝΤ1, καθώς το χαμόγελο είναι για όλους πηγή ζωής. Σε πρώτο πλάνο όλα αυτά τα χρόνια και η επιχειρηματικότητα, αλλά και ο αθλητισμός.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ήταν το όραμα του Μίνωα Κυριακού και με συνεχιστή του στο “καράβι” των επιτυχιών τον γιο του, Θοδωρή Κυριακού. δίνει καθημερινά την εκκίνηση για νέα παράτολμα ίσως, αλλά πάντα επιτυχημένα εγχειρήματα Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεγάλωσαν κι εξελίχθηκαν στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ και μαζί τους παρέσυραν και το νέο κύμα των ανθρώπων που αποτελούν τη μεγάλη οικογένεια του ΑΝΤ1. Είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν το όραμα του ΑΝΤ1 και ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις με αφοσίωση, τόλμη, έμπνευση και σκληρή δουλειά.

Σε αυτήν τη μοναδική διαδικτυακή γιορτή δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις για αυτούς που εδώ και τόσα χρόνια “παλεύουν” για όλους εσάς. Όλοι οι άνθρωποι του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ έχουν έναν κοινό σκοπό: την επιτυχία. Και η επιτυχία για όλους μας πάντα είναι μονόδρομος.