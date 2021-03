ΕΕ: Σύνοδος Κορυφής με συμμετοχή του Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Παρών" στην διάσκεψη των ηγετών της Ένωσης θα ειναι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 25 και 26 Μαρτίου, μετά από πρόσκληση που του απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σάρλ Μισέλ.

Την ανακοίνωση έκανε ο Σαρλ Μισέλ, μέσω του twitter: «Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον Τζο Μπάιντεν στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας. Κάλεσα τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να συμμετάσχει στη Σύνοδο, προκειμένου να μοιραστεί τις απόψεις του σχετικά με τη μελλοντική μας συνεργασία. Ήρθε η ώρα να ανοικοδομήσουμε τη διατλαντική μας συμμαχία».

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.



I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.



Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb