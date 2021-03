Κοινωνία

Συνελήφθη ταξιδιώτης με ένα κιλό κοκαΐνη στο στομάχι του! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συλληφθείς είχε καταπιεί αυτοσχέδιες συσκευασίες με ναρκωτικά, αλλά τον “μυρίστηκαν” οι αστυνομικοί στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”.

Συνελήφθη, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 50χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια ποσότητας κοκαΐνης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο στοχευόμενων ελέγχων, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια, από χώρες της Αφρικής, εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανωτέρω, ο οποίος αφίχθη αεροπορικώς στη χώρα μας, προερχόμενος από τη Γουινέα, μέσω Γαλλίας.

Ο 50χρονος μετέφερε, δια της μεθόδου της καταπόσεως, ποσότητα κοκαΐνης σε 87 αυτοσχέδιες συσκευασίες, συνολικού βάρους 1.080 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Επίσης κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.