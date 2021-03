Πολιτική

Πρώτη επικοινωνία Μητσοτάκη - Μπάιντεν

Πότε θα γίνει η τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τηλεφωνική επικοινωνια θα έχουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζο Μπάιντεν, στο περιθώριο της ευρω-τηλεδιάσκεψης κορυφής της Πέμπτης, στην οποία θα μετάσχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά από πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το τηλεφώνημα προγραμματίσθηκε για την ημέρα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, και πρόκειται για επικοινωνία ανεξάρτητη από τη συμμετοχή του κ. Μπάιντεν στη Σύνοδο.