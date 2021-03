Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία με τα θετικά τεστ ανά περιοχή την Τρίτη, ημέρα που καταγράφηκε ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων στην Ελλάδα, απο την αρχή της πανδημίας.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Τρίτη δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 67 μαζικές δειγματοληψίες σε 40 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 8.472 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 211 κρούσματα (2,49%), απο το σύνολο των χιλιάδων θετικών τεστ της Τρίτης, ημέρα στην οποία έσπασε το ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων στην Ελλάδα απο την αρχή της πανδημίας..

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Μεγαρέων - Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου - Πραγματοποιήθηκαν 220 rapid test και προέκυψαν 23 θετικά (10,45%). Αφορούν σε 16 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου - Πραγματοποιήθηκαν 232 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (5,60%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» - Πραγματοποιήθηκαν 530 rapid test και προέκυψαν 15 θετικά (2,83%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Νέας Σμύρνης - Πραγματοποιήθηκαν 662 rapid test και προέκυψαν 20 θετικά (3,02%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης - Πραγματοποιήθηκαν 251 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (5,57%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη - Πραγματοποιήθηκαν 297 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,69%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς - Πραγματοποιήθηκαν 157 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (3,82%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ευόσμου- Κορδελιού - Πραγματοποιήθηκαν 186 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (9,13%). Αφορούν σε 11 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης - Πραγματοποιήθηκαν 285 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (5,61%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Μεσολογγίου - Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος - Πραγματοποιήθηκαν 44 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Πλαγιάς - Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (12,06%). Αφορούν σε 6 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Άνδρου: Γαύριο - Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Παρθένι - Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,57%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 24 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου - Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης - Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας - Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,29%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας - Πραγματοποιήθηκαν 200 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,00%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Ταμπάχανα, Πάτρα - Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,44%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Πλατεία Οινοφύτων - Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,53%). Αφορά σε άνδρα 27 ετών.

ΠΕ Βοιωτίας: Αμπελοχώρι Θηβών - Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,00%). Αφορά σε γυναίκα 40 ετών.

ΠΕ Γρεβενών: Δημαρχείο Γρεβενών - Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Διδυμότειχο - Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,33%). Αφορά σε γυναίκα 44 ετών.

ΠΕ Έβρου: Νομαρχία Αλεξανδρούπολης - Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Πλατεία Εργατικών Κατοίκων Ιστιαίας - Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: ΚΤΕΛ Χαλκίδας - Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,17%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Εύβοια: Παραλία Αυλίδος - Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ευρυτανίας: Δαφνούλα - Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Αγίου Μάρκου - Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,36%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Βάρδα - Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,07%). Αφορά σε άνδρα 63 ετών.

ΠΕ Ηλείας: Τραγανό - Πραγματοποιήθηκαν 138 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,89%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Μυρσίνη - Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ημαθίας: Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας - Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηρακλείου: Καστέλλι, Δήμος Μινώα Πεδιάδας - Πραγματοποιήθηκαν 213 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θάσου: Παναγιά Θάσου - Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καβάλας: Καβάλα - Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,03%). Αφορά σε άνδρα 31 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας - Πραγματοποιήθηκαν 220 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (4,09%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Μητρόπολης - Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Καρποχωρίου - Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά - Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (11,62%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Πλατεία Μεσοποταμίας - Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Ιατροχειρουργική Εταιρεία - Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κοζάνης: Πλατεία Πτολεμαΐδας - Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,48%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Κιάτο - Πραγματοποιήθηκαν 151 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης - Πραγματοποιήθηκαν 308 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,94%). Αφορούν σε 6 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Φάρσαλα - Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,48%). Αφορά σε άνδρα 64 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας - Πραγματοποιήθηκαν 280 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,42%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Λασιθίου: Σητεία - Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα - Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Κορνός - Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου - Πραγματοποιήθηκαν 339 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,59%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού - Πραγματοποιήθηκαν 217 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,46%). Αφορά σε άνδρα 52 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας - Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,85%). Αφορά σε γυναίκα 51 ετών.

ΠΕ Πέλλας: Σκύδρα - Πραγματοποιήθηκαν 44 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Μελισσιού - Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (7,22%). Αφορούν σε 5 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Καλής - Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Λιτόχωρο - Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη - Πραγματοποιήθηκαν 80 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,25%). Αφορά σε άνδρα 32 ετών.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή - Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Ηράκλεια - Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Σιδηρόκαστρο - Πραγματοποιήθηκαν 72 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σύρου: Κοινότητα Ποσειδωνία - Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία - Πραγματοποιήθηκαν 535 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,37%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Ελάτεια - Πραγματοποιήθηκαν 121 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Νέα Τρίγλια - Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (5,56%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.