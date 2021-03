Κόσμος

Lockdown - Ολλανδία: Παράταση κατά τρεις εβδομάδες

Ανησυχητική χαρακτήρισε την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, ο Πρωθυπουργός Ρούτε, ανακοινώνοντας νέα περιοριστικά μέτρα.

Η ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση έως τις 20 Απριλίου των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας εξαιτίας της ανοδικής πορείας των αριθμών μολύνσεων της COVID-19 και εισαγωγών στα νοσοκομεία, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.

«Ο αριθμός των μολύνσεων αυξάνεται ξανά και υπάρχουν και πάλι περισσότεροι άνθρωποι στο νοσοκομείο», τόνισε ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου. «H πραγματικότητα είναι ανησυχητική επί του παρόντος και γι’ αυτό δεν μπορούμε να άρουμε τα μέτρα που ισχύουν», συμπλήρωσε.

Παράλληλα ανακοίνωσε πως η σύσταση προς τους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό θα παραταθεί έως τις 15 Μαΐου, ενώ η χρονική διάρκεια της νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας θα μειωθεί κατά μία ώρα.