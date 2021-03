Καιρός

Καιρός: κρύο, βροχές, χιόνια και στα πεδινά την Τετάρτη

Πότε και που θα είναι πιο ισχυρά τα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Την Τετάρτη στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη θα χιονίσει πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 7 και στα Δωδεκάνησα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια και θα κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, στα βορειοδυτικά κατά τόπους ισχυρός.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το νύχτα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το νύχτα (ενδεικτικό υψόμετρο 900 μέτρα). Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά - ημιορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 600 μέτρα). Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5-6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά, ενώ θα χιονίσει πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας αναμένονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά - ημιορεινά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φυσούν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 και πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Το θερμόμετρο θα δείξει από το μηδέν έως τους 08 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία και την Θράκη, 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, 5-6 μποφόρ, στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια από 02 έως 11 βαθμούς (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ στα ημιορεινά της ανατολικής Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, και μετά το μεσημέρι, από τα βόρεια, βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Κρήτης. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 6 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ και το βράδυ στις Κυκλάδες σε βόρειους-βορειοανατολικούς, με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 09 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στα βόρεια θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, 6 με 7 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια από 05 έως 10 βαθμούς).

Ο καιρός την 25η Μαρτίου

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιόνια στα ορεινά-ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές της βόρειας χώρας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας με χαμηλότερο υψόμετρο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στα βόρεια γρήγορα θα σταματήσουν, βαθμιαία θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα νότια και μέχρι το βράδυ στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 5 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, στα βόρεια τοπικά ισχυρός.