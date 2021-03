Υγεία - Περιβάλλον

Αρθροσκόπηση: Η πιο σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης ρήξης τενόντων του ώμου

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ιντζόγλου, MD, MSC, PHD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Συνεργάτης Μetropolitan General, Eξειδικευμένος χειρουργός γόνατος, ώμου και ισχίου, Υπότροφος της Ευρωπαϊκής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ESSKA)

Τι είναι το στροφικό πέταλο;

Στροφικό πέταλο αποκαλείται το σύνολο των τενόντων, που περιβάλλουν τον ώμο και αποστολή τους είναι η ομαλή λειτουργία του ώμου. Σε αυτή την ομάδα μυών/τενόντων περιλαμβάνεται ο υπερακάνθιος, ο υποπλάτιος, ο υπακάνθιος, ο ελάσσων στρογγύλος και ο δικέφαλος βραχιόνιος. Η σωστή λειτουργία και συνεργασία των τενόντων αυτών εξασφαλίζει την ομαλή, σωστή και μακροχρόνια λειτουργία του ώμου. Η ομάδα των πέντε αυτών τενόντων μαζί με τον δελτοειδή είναι αυτοί, που πρέπει να λειτουργούν σωστά στον τερματοφύλακα στο ποδόσφαιρο, στον ποδοσφαιριστή κατά την εκτέλεση του πλαγίου άουτ, στον μπασκετμπολίστα, σε αθλητές αθλημάτων ρίψης, σε αθλητές του πόλο, του βόλεϋ κ.α.

Τι είναι η ρήξη τενόντων του στροφικού πετάλου;

Οι τένοντες αυτοί μπορεί για διάφορους λόγους να υποστούν ρήξη, ειδικά σε αθλητές που ασχολούνται με αθλήματα, που απαιτούν το χέρι να σηκώνεται πάνω από το ύψος του ώμου. Όταν σπάσει ένας τένοντας, χάνεται η πρόσφυση του στο οστούν («κατάφυση») και επομένως ο αντίστοιχος μυς δεν λειτουργεί σωστά.

Αίτια και συμπτώματα

Ένα από τα πιο συχνά αίτια, ιδιαίτερα στον πληθυσμό των αθλητών, είναι το σύνδρομο πρόσκρουσης. Εφόσον αυτό δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά, οδηγεί τελικά στη ρήξη τενόντων. Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πόνος στον ώμο, ιδιαίτερα σε κινήσεις που γίνονται πάνω από το επίπεδο του ώμου. Επίσης, ο αθλητής μπορεί να αισθανθεί τη μείωση της μέγιστης δύναμής του, σε αθλήματα όπως οι ρίψεις (ακόντιο, σφαίρα κ.ά.)

Διάγνωση

Η πλήρης κλινική εξέταση και η σωστή λήψη ιστορικού αποτελεί σημαντικότατο εργαλείο για τον εξειδικευμένο ορθοπεδικό χειρουργό για να θέσει σωστά τη διάγνωση. Η μαγνητική τομογραφία θα βοηθήσει επίσης, ώστε να αναγνωριστούν πλήρως οι βλάβες του στροφικού πετάλου και να ταξινομηθούν (τενοντίτιδες, μερική ρήξη κ.ά.).

Αντιμετώπιση

Η σωστή και αποτελεσματική θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Ο εξειδικευμένος ορθοπεδικός πρέπει να εξετάσει πλήρως και να αποφασίσει για την καλύτερη και πιο ενδεδειγμένη αγωγή για τον κάθε τοτε ασθενή, που στη συνέχεια θα του προτείνει.

Σε ασθενείς υψηλών απαιτήσεων (αθλητές κλπ.) συνήθως προτιμάται η αρθροσκοπική αποκατάσταση του προβλήματος τους. Βλάβες, που στην καθημερινότητα δεν προκαλούν προβλήματα και μπορούν με συντηρητικά μέσα να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, στον αθλητή (γυμναστές κρίκων, ακοντιστές κ.α.) μπορεί να απαιτηθεί αρθροσκοπική αποκατάσταση.

Τι είναι η αρθροσκόπηση ώμου;

Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μια πολύ σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος, με την οποία μέσα από μικρές οπές στο δέρμα (3-5 χιλιοστά) εισάγουμε μια κάμερα υψηλής ευκρίνειας (4Κ) και μπορούμε να βλέπουμε μέσα στον ώμο του κάθε ασθενούς με μέγιστη λεπτομέρεια όλες τις βλάβες, που έχουμε αναγνωρίσει από τη μαγνητική τομογραφία και την κλινική μας εξέταση. Αυτές τις βλάβες μπορούμε και τις επισκευάζουμε με ειδικά μικροσκοπικά εργαλεία, που εισάγουμε στον ώμο και «άγκυρες». Άγκυρες ονομάζουμε τα ειδικά ράμματα, με τα οποία αποκαθιστούμε την ανατομική συνέχεια του τένοντα που έχει σπάσει με το οστούν. Τα ράμματα αυτά ειναι απορροφήσιμα και μένουν στο σημείο, που τα τοποθετούμε μέχρι να εξασφαλιστεί η «βιολογική» συγκράτηση του τένοντα στην πρόσφυσή του με το οστούν. Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξωτερική βάση (αυθημερόν νοσηλεία) ή να απαιτηθεί μια νύχτα νοσηλεία το μέγιστο.





