Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Με δοκιμές πυραύλων “τεστάρει” την ανοχή Μπάιντεν

Είναι η πρώτη φορά που το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ προχωρά σε εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων μετά την αλλαγή στην Προεδρία των ΗΠΑ.

(φωτογραφία αρχείου)

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε το Σαββατοκύριακο δύο πυραύλους μικρού βεληνεκούς, ανέφεραν σήμερα δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους.

Είναι η πρώτη φορά που η Πιονγκγιάνγκ προχωρά σε δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων αφότου ανέλαβε την Προεδρία των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν.

Την πληροφορία για την εκτόξευση των πυραύλων είχε αναφέρει νωρίτερα η εφημερίδα Washington Post.

Το Πεντάγωνο απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο.