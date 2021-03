Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Απαγόρευση συναθροίσεων την 25η Μαρτίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι συγκεντρώσεις που απαγορεύτηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΑΔΑ.

(φωτογραφία αρχείου)

Με αποφάσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση των ακόλουθων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, που έχουν εξαγγελθεί να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021:

πρωινές ώρες στο Πεδίον του Άρεως, κατόπιν καλέσματος από μέλη της “Συνέλευσης ενάντια στην κρατική καταστολή και για την αλληλεγγύη στις καταλήψεις”

την 12:00 ώρα στην Πλατεία Κλαυθμώνος από τη συλλογικότητα “Ενωμένοι Μακεδόνες”

την 12:00 ώρα στην Πλατεία Κλαυθμώνος κατόπιν καλέσματος μέσω facebook από την ομάδα “Τ.ΟΛ.ΜΑ.” (Τώρα Όλοι Μαζί)

την 12:00 ώρα στην Πλατεία Συντάγματος από μέλη της “Συντακτικής Εθνοσυνέλευση του Ελληνικού Λαού”

την 12:00 ώρα στο άγαλμα Μακρυγιάννη στην Ακρόπολη από την “Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία - Εθνικό Κίνημα Νέων”

την 12:30 ώρα στην Πλατεία Κολοκοτρώνη κατόπιν καλέσματος μέσω facebook από την ομάδα “Πατριωτικός Σύνδεσμος”

την 13.30 ώρα στη συμβολή των οδών Δ. Αρεοπαγίτου & Μακρή από το “Συντονιστικό Φορέων ’21”

Οι απαγορεύσεις των ανωτέρω συναθροίσεων αποφασίστηκαν, επειδή από τη διεξαγωγή τους εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην οικεία περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τον επικείμενο εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην περιοχή των Αθηνών, της στρατιωτικής παρέλασης για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και των προγραμματισμένων επισκέψεων-κινήσεων επισήμων προσκεκλημένων από το εξωτερικό, για να συμμετάσχουν στις εν λόγω εκδηλώσεις.