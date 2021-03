Κοινωνία

Χιόνια στην Πάρνηθα και διακοπή κυκλοφορίας

Συνεχίζεται η ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, με χιόνια στις ορεινές περιοχές.

(φωτογραφία αρχείου)

Λόγω της χιονόπτωσης, διακόπηκε, πριν από λίγο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ στο ρεύμα προς το καζίνο.

Σε μικρή Βενετία έχει μετατραπεί η πόλη των Τρικάλων, καθώς λόγω της έντονης βροχόπτωσης ο ποταμός Ληθαίος υπερχείλισε.

Το φαινόμενο μπορεί να συμβαίνει συχνά στην περιοχή, όμως η χθεσινή νεροποντή ανέβασε την στάθημη του ποταμού σε ιστορικά υψηλά σημεία.

Tην ίδια στιγμή στα ορεινά των Τρικάλων συνεχίζονται οι χιονοπτώσεις με την θερμοκρασία στους 4 βαθμούς κελσίου.

Με χιόνια ξύπνησαν οι κάτοικοι και άλλων ορεινών περιοχών της χώρας μας. Από νωρίς το πρωί χιονίζει στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως στον Χορτιάτη, το Ωραιόκαστρο και το Ασβεστοχώρι.

Χιόνι κάλυψε τα αυτοκίνητα και στα Φάρσαλα, ενώ στο Λιβαδερό της Κοζάνης το λευκό τοπίο έμοιαζε σήμερα μαγευτικό.

Αντιμέτωποι με πυκνή ομίχλη και χιόνι ήρθαν οι κάτοικοι στον Δομοκό που ανησυχούν για πιθανές απώλειες.

Σφοδρή χαλαζόπτωση δυσκόλεψε και την κυκλοφορία στον περιφερειακό δρόμο της Σπάρτης.

Η επιστροφή ανοιξιάτικων θερμοκρασιών αναμένεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από το Σαββατοκύριακο.