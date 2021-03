Πολιτισμός

Πέθανε ο Τζορτζ Σίγκαλ

Ο Τζορτζ Σίγκαλ πέθανε από επιπλοκές, ύστερα από επέμβαση στην καρδιά, όπως έκανε γνωστό η σύζυγός του Σόνια.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζορτζ Σίγκαλ, υποψήφιος το 1967 για βραβείο Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ, απεβίωσε χθες Τρίτη στην Καλιφόρνια σε ηλικία 87 ετών, ανέφερε το περιοδικό Deadline, το οποίο ειδικεύεται στην αμερικανική κινηματογραφική σκηνή.

Ο Τζορτζ Σίγκαλ πέθανε εξαιτίας «επιπλοκών έπειτα από επέμβαση μπαϊπάς στην καρδιά», ανέφερε η σύζυγός του Σόνια σε ανακοίνωσή της που περιήλθε στην κατοχή του περιοδικού.

Γεννημένος τη 17η Φεβρουαρίου 1934 σε μια μικρή πόλη της πολιτείας της Νέας Υόρκης, έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του 1960, ενσαρκώνοντας έναν μικρό ρόλο στην ταινία The Longest Day (1962), επικό πολεμικό φιλμ για την απόβαση στη Νορμανδία.

Θα γινόταν διάσημος μερικά χρόνια αργότερα, με τον ρόλο του στην ταινία Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ, στο πλευρό γιγαντιαίων μορφών της έβδομης τέχνης, όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Πρωταγωνίστησε σε ταινίες θρυλικών σκηνοθετών, όπως του Στάνλεϊ Κράμερ (Ship of Fools, 1965), ή του Σίντνι Λιούμετ (Bye Bye Braverman, 1968).

Στις αφίσες περίπου πενήντα ταινιών ως το 2010, έλαβε, πέρα από τις υποψηφιότητες για Όσκαρ, τη Χρυσή Σφαίρα για μια κωμωδία του 1974, την Απιστία με Αξιοπρέπεια (A Touch of Class) του Μέλβιν Φρανκ.

Τα τελευταία χρόνια αναλάμβανε κυρίως ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές.