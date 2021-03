Πολιτική

25η Μαρτίου: στην Αθήνα Κάρολος και Αναστασιάδης - το πρόγραμμα

Στο επίκεντρο του παγκόσμιους ενδιαφέροντος η Ελλάδα. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Το πρόγραμμα των συναντήσεων Μητσοτάκη.

Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και με τον πρωθυπουργό της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν θα συναντηθεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και στη συνέχεια θα γίνουν κοινές δηλώσεις. Οι δυο ηγέτες βρίσκονται στην Αθήνα προκειμένου να παραστούν στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Σήμερα το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα και ο διάδοχος του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου, πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος με τη σύζυγό του Δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη, και δείπνο στο προεδρικό μέγαρο για τους υψηλούς προσκεκλημένους. Απόψε θα έρθει στην Αθήνα και η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα το αναλυτικό πρόγραμμα για σήμερα έχει ως εξής:

11.45: Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.

14.00: Άφιξη του πρωθυπουργού της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μιχαήλ Μισούστιν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τιμητικό άγημα, υποδοχή από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

14.30: Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μιχαήλ Μισούστιν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.

17.35: Άφιξη του Πρίγκιπα της Ουαλίας και της Δούκισσας της Κορνουάλης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τιμητικό άγημα, υποδοχή από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

18.15: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη θα υποδεχθούν τους προσκεκλημένους στο νέο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Θα ακολουθήσουν σύντομες ομιλίες από τον πρωθυπουργό, την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα. Θα παρευρίσκονται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από τον κ. Παύλο Κοτσώνη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του 'Αντρη Αναστασιάδη, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης, ο πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μιχαήλ Μισούστιν, ο πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας Πατρίκ Μεζονάβ, η Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου Κέιτ Σμιθ , η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη με τον σύζυγό της κ. Θεόδωρο Αγγελόπουλο και ο πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Ζαν-Λικ Μαρτινέζ.

Από την πλευρά του υπουργείου Πολιτισμού θα είναι επίσης παρόντες ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης και ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου.

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει ξενάγηση των προσκεκλημένων στην Πινακοθήκη, τμηματικά και με τήρηση των υγειονομικών κανόνων για την καταπολέμηση της πανδημίας.

19.05: Αφιξη της υπουργού 'Αμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας Φλοράνς Παρλί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

20.30: Επίσημο Δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Προσφώνηση από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και αντιφωνήσεις των προσκεκλημένων.