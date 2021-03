Life

Γιώργος Σουξές: η δίαιτα, οι “Άγριες Μέλισσες” και το spoiler (βίντεο)

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που υποδύεται τον Ενωμοτάρχη στην πετυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» μίλησε για όλους και για όλα!

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που υποδύεται τον Ενωμοτάρχη στην πετυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες», έκανε μια ξεχωριστή είσοδο, έχοντας μαζί του ένα κουτί με χιλιάδες αναμνήσεις που μοιράστηκε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου! Στο «κουτί με τις αναμνήσεις» βρισκόταν και μια ιδιαίτερα χαριτωμένη παιδική φωτογραφία του ηθοποιού για την οποία μίλησε.

Αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει τα περιττά κιλά που τον ταλαιπωρούσαν, αλλά και αν τελικά θα δούμε τον Προύσαλη γαμπρό! Ο Γιώργος Σουξές σημείωσε πως «θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη συνέχεια της σειράς. Ένα θα πω μόνος… Ένας ενωμοτάρχης που θα γίνει και διοικητής, θα παντρευτεί κιόλας».

Ο ίδιος μίλησε και για τον γιο του που είναι 25χρονών και κάνει life coaching: «Διαβάζω τις αναρτήσεις του και βλέπω ότι και εγώ θα μπορούσα να γίνω καλύτερος άνθρωπος» ανέφερε χαρακτηριστικά.