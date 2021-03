Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: αποκλιμάκωση στις αρχές Απριλίου (βίντεο)

Ο καθηγητής του ΑΠΘ μίλησε στον ΑΝΤ1 για την αύξηση των κρουσμάτων και τα self test. Οι εκτιμήσεις για βελτίωση της κατάστασης.

Για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Ο καθηγητής εκτίμησε ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση της κατάστασης την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη, εάν και εφόσον λειτουργήσει το σύστημα των self test.

Σημείωσε δε ότι είναι σημαντικό να μην υπάρξουν επιπτώσεις σε κανέναν εργαζόμενο που θα δηλώσει θετικός στον ιό μετά από self test.