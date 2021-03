Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: τον Αύγουστο ο εμβολιασμός των παιδιών

Η εκστρατεία ανοσοποίησης των παιδιών θα ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν μέχρι εδώ.

Τα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αρχίσουν να εμβολιάζονται για τον νέο κορονοϊό από τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον ακόμη προκαταρκτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον με στόχο τη μέγιστη δυνατή ανοσία του πληθυσμού, έγραψε χθες Τρίτη η εφημερίδα The Telegraph.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό σημαίνει ότι η εκστρατεία ανοσοποίησης των παιδιών θα ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν μέχρι εδώ, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλέστηκε δύο πηγές που συμμετέχουν στην κατάρτιση του κυβερνητικού σχεδιασμού.

Πάντως η κυβέρνηση θα αναμείνει τα ευρήματα της μελέτης του εμβολιασμού παιδιών την οποία διεξάγει το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με το προϊόν που ανέπτυξε μαζί με την βρετανοσουηδική φαρμακευτική βιομηχανία AstraZeneca προτού λάβει την οριστική της απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας ανοσοποίησης των παιδιών.

Το δημοσίευμα της Τέλεγκραφ αναφέρει ότι τα αποτελέσματα δοκιμής της ασφάλειας του εμβολίου σε ομάδα 300 εθελοντών και εθελοντριών ηλικίας μεταξύ 6 και 17 ετών αναμένεται να είναι διαθέσιμα σύντομα, ενώ τα τελικά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος θα είναι διαθέσιμα τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δεν είχε ανακοινώσει κάποια ημερομηνία αποπεράτωσης της μελέτης του όταν άρχισε, τον περασμένο μήνα.

Το υπουργείο Υγείας του ΗΒ και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναζήτησε εκπροσώπους τους για να σχολιάσουν το δημοσίευμα της εφημερίδας πέραν των ωρών γραφείου χθες Τρίτη.