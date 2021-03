Κοινωνία

Μπαλάσκας για κάμερες αστυνομικών: μόνο για ποινική χρήση, δεν είμαστε “Χούντα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο συνδικαλιστής Αστυνομικός για τις κάμερες αυτές θα είναι προσαρμοσμένες στις στολές των αστυνομικών.

Σε εφαρμογή μπαίνει το πρόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ για την χρήση καμερών σώματος από τους αστυνομικούς.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Σταύρος Μπαλάσκας τόνισε ότι οι κάμερες θα καταγράφουν μόνο για ποινική χρήση. "Θα καταγραφεί όποιος πετάξει μολότοφ, όποιος σπάσει, όποιος χτυπήσει αστυνομικό, όποιος προβεί σε παράνομη πράξη ή σε μια αντιπαράθεση αστυνομικού με τον πολίτη, για να δούμε πλέον ποιος λέει αλήθεια.

Διέψευσε δε ότι θα υπάρχει καταγραφή πολιτών σε διαδηλώσεις. "Αυτό είναι Χούντα. Στη Χούντα υπήρχαν φωτογράφοι που τραβούσαν φωτογραφίες τον κόσμο. Στη συγκέντρωση θα πάω και εγώ, θα πάει ο πατέρας μου, θα πάνε όλοι”.