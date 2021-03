Κοινωνία

Κορονοϊός - καταγγελία: ασθενείς στο Λαϊκό πέθαναν περιμένοντας για ΜΕΘ (βίντεο)

Κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Λαϊκό Νοσοκομείο, Τ. Αντωνόπουλο. "Είμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση” τόνισε νοσηλευτής της μονάδας Covid.

Δύο ασθενείς με κορονοϊό έχασαν τη ζωή τους στο Λαϊκό Νοσοκομείο, περιμένοντας για μια κενή κλίνη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αυτό κατήγγειλε ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του νοσοκομείου, κ. Αντωνόπουλος, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

"Είχαμε δύο ασθενείς που δεν βρήκαν το πολυπόθητο κρεβάτι και κατέληξαν. Περίμεναν δύο, τρεις μέρες. Είναι δύο περιστατικά του τελευταίου δεκαημέρου" είπε χαρακτηριστικά. "Ελπίδα στη ζωή έχουν οι πάντες. Όμως είμαστε στα όριά μας" τόνισε ο κ. Αντωνόπουλος.

Νωρίτερα ο νοσηλευτής της μονάδας Covid του νοσοκομείου Λαϊκό, Ν. Ορφανός, έκανε έκκληση να προστεθούν κρεβάτια στις ΜΕΘ. “Οι άνθρωποι κινδυνεύουν. Υπάρχει εγκληματική ολιγωρία και αμέλεια. Δίνουμε τη μάχη πάνω από τις δυνατότητές μας. Είμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση” είπε χαρακτηριστικά.