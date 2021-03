Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ασφυξία σε ΜΕΘ και νοσοκομεία - κραυγή αγωνίας από υγειονομικούς

Εφιαλτικές είναι πλέον οι εφημερίες σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ειδικά της Αττικής, καθώς συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η εισαγωγή νέων ασθενών με κορονοϊό, με πάνω από 5.000 νοσηλείες σε όλη την Ελλάδα.

Σε κάθε εφημερία τα κρεβάτια γεμίζουν ασφυκτικά και ασθενείς μεταφέρονται με το ΕΚΑΒ όπου υπάρχουν ελεύθερες κλίνες στο λεκανοπέδιο.

Δύο ασθενείς με κορονοϊό έχασαν τη ζωή τους στο Λαϊκό Νοσοκομείο, περιμένοντας για μια κενή κλίνη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. “Οι άνθρωποι κινδυνεύουν. Υπάρχει εγκληματική ολιγωρία και αμέλεια. Δίνουμε τη μάχη πάνω από τις δυνατότητές μας. Είμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση” τόνισε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” νοσηλευτής της μονάδας Covid του νοσοκομείου Λαϊκό.

Νέο διπλό αρνητικό ρεκόρ με 3.586 νέα κρούσματα και 699 συμπολίτες μας διασωληνωμένους ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ, ενώ άλλοι 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του ιού. Πάνω από 526 ασθενείς χρειάστηκαν ένα κρεβάτι το τελευταίο 24ωρο, οι 330 στην Αττική.

Έτοιμοι να δώσουν τη μάχη είναι και οι ιδιώτες γιατροί που επιστρατεύτηκαν από το υπουργείο Υγείας. Αρκετοί έπιασαν δουλειά σε Σισμανόγλειο και Ερυθρό Σταυρό όπου έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία για κορονοϊό. Ωστόσο, κάποιοι εξακολουθούν να έχουν αντιρρήσεις.

Από σήμερα στο σύστημα υγείας μπαίνουν για εφημερίες δύο ακόμη νοσοκομεία, το ΝΙΜΤΣ και το Γενικο? Νοσοκομείο Αεροπορίας 251, στα οποία θα νοσηλεύονται non covid περιστατικά, καθώς και ο Ερυθρός Σταυρός που θα δέχεται μόνο COvid περιστατικά.