Πολιτική

Καραμανλής στον ΑΝΤ1: βγαίνουν 300 νέα λεωφορεία στους δρόμους (βίντεο)

Ενισχύεται ο στόλος των λεωφορείων στη χώρα μας. Πότε βγαίνουν στους δρόμους τα 300 νέα λεωφορεία. Η πρόβλεψη για συστήματα καθαρισμού εντός των συρμών.

Την ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων στη χώρα μας ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Όπως έκανε γνωστό ο υπουργός, 300 νέα λεωφορεία θα βγουν στους δρόμους το πρώτο 10ημερο του Απρίλη, καλύπτοντας τις ανάγκες σε 16 γραμμές που δέχονται τον περισσότερο κόσμο.

“Από τον Ιανουάριο ήμασταν έτοιμοι να το πράξουμε. Χθες ενημερωθήκαμε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι ανακάλεσε την πράξη του 6ου κλιμακίου που είχε προσωρινά “παγώσει” τον διαγωνισμό και έτσι θα δούμε τα νέα αυτά λεωφορεία να κυκλοφορούν από το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου στις γραμμές που θεωρούνται επιβαρημένες” τόνισε χαρακτηριστικά.

“Θα φθάσουμε σε έναν αριθμό 1500 λεωφορείων. Τον αριθμό αυτό είχαμε να δούμε πάνω από 7 χρόνια” είπε ο κ. Καραμανλής τονίζοντας ότι η ανάταξη του στόλου φθάνει το 200%!Ο κ. Καραμανλής πρόσθεσε ότι έγιναν προσλήψεις νέων οδηγών, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, σε πολύ γρήγορους χρόνους, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο τιμόνι.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, γίνονται προσπάθειες ώστε η Ελλάδα να γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, η οποία θα τοποθετήσει μηχανήματα καθαρισμού μέσα στους συρμούς του Μετρό, στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. "Δεν πρόκειται να δεχθούμε να κυκλοφορεί λεωφορείο που δεν θα πληροί τις προδιαγραφές" πρόσθεσε.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι μετακινήσεις για έναν μεγάλο αριθμό ανέργων θα είναι δωρεάν σε όλα τα μέσα και για όλες τις διαδρομές.