Κωτσιόπουλος στον ΑΝΤ1: η αναμονή για ΜΕΘ δεν ξεπερνάει τις 24 ώρες (βίντεο)

Τι είπε ο ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας, για τις επιτάξεις ιδιωτών γιατρών, τις προσλήψεις, αλλά και τις καταγγελίες για θανάτους ασθενών περιμένοντας ένα κρεβάτι σε ΜΕΘ.

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Γιάννης Κωτσιόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και απαντώντας στις καταγγελίες για θανάτους ασθενών με κορονοϊό εκτός ΜΕΘ, τόνισε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για την εξασφάλιση όλο και περισσότερων ΜΕΘ, οι οποίες έχουν υπερδιπλασιαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή τη στιγμή η Αττική έχει 450 ΜΕΘ, όταν πριν από λίγο καιρό σε όλη την Ελλάδα είχαμε 450.

Σύμφωνα με τον κ. Κωτσιόπουλο, τα όποια προβλήματα εμφανίζονται αντιμετωπίζονται γρήγορα και η αναμονή για ΜΕΘ δε ξεπερνάει σε καμιά περίπτωση τις 24 ώρες, με τη βοήθεια και του ιδιωτικού τομέα. Ανέφερε δε παραδείγματα από μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους οι οποίοι έχουν διαθέσει την πλειονότητα των ΜΕΘ τους στο ΕΣΥ.

Σε ότι αφορά την κριτική που δέχεται η Κυβέρνηση για τις επιτάξεις γιατρών, ενώ θα μπορούσε να έχει προχωρήσει σε προσλήψεις, είπε ότι αυτό δεν ισχύει καθώς ήδη έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και μάλιστα όλοι οι επικουρικοί γιατροί που είχαν υποβάλλει αίτημα έχουν απορροφηθεί.

Όπως είπε ο κ. Κωτσιόπουλος, οι επιτάξεις ιδιωτών γιατρών έγιναν επίσης γιατί το σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από γιατρούς με εμπειρία, ενώ και η αμοιβή τους είναι σχετικά υψηλή, καθώς για τον ένα μήνα της επίταξης τους θα λάβουν 2.000 ευρώ συν τις εφημερίες που θα είναι περίπου επιπλέον 1.000 ευρώ.