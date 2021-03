Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: η Pfizer ξεκινά δοκιμές για νέο φάρμακο

Πρόκειται για ένα φάρμακο που θα λαμβάνεται από το στόμα και θα χορηγείται σε ασθενείς με τα πρώτα σημάδια της λοίμωξης.

Η Pfizer ανακοίνωσε ότι ξεκινά στις ΗΠΑ τη δοκιμή ενός νέου αντι-ιικού φαρμάκου κατά του κορονοϊού, το οποίο λαμβάνεται από το στόμα. Πρόκειται για το φάρμακο PF-07321332, ένα αναστολέα πρωτεάσης, που μπορεί να συνταγογραφηθεί σε ασθενείς με τα πρώτα σημάδια λοίμωξης Covid-19, οι οποίοι δεν νοσηλεύονται. Η φαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι το νέο υποψήφιο φάρμακο, εφόσον αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό και εγκριθεί, θα βοηθήσει στις μελλοντικές απειλές από τον κορονοϊό.

«Η αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 απαιτεί τόσο την πρόληψη μέσω εμβολίου όσο και τη στοχευμένη θεραπεία για όσους μολύνονται από τον ιό. Δεδομένου ότι αυτός μεταλλάσσεται, καθώς και της συνεχιζόμενης επίπτωσης της Covid-19 παγκοσμίως, φαίνεται πιθανό πως θα είναι κρίσιμο να έχουμε πρόσβαση σε θεραπευτικές επιλογές τόσο τώρα όσο και πέρα από την πανδημία», ανέφερε ο δρ Μίκαελ Ντόλστεν, επικεφαλής επιστήμονας και πρόεδρος του τμήματος ερευνών και ανάπτυξης της εταιρείας.

Η φάση 1 της τυχαιοποιημένης, διπλά τυφλής και ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο (πλασίμπο) κλινικής δοκιμής θα γίνει σε υγιείς ενήλικες, προκειμένου να αξιολογηθεί η ασφάλεια του φαρμάκου και πόσο καλά αυτό γίνεται ανεκτό. Οι εν λόγω αναστολείς δουλεύουν προσδενόμενοι σε ένα ένζυμο του ιού (την πρωτεάση) και τον εμποδίζουν τον έτσι να αναπαραχθεί μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα. Παρόμοια φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του ιού HIV και της ηπατίτιδας C.

Οι έως τώρα εργαστηριακές δοκιμές της ουσίας PF-07321332 έδειξαν ότι εμφανίζει ισχυρή δράση κατά του κορονοϊού SARS-CoV-2, καθώς και κατά άλλων κορονοϊών. Είναι ο πρώτος αναστολέας πρωτεάσης, χορηγούμενος από το στόμα, που θα δοκιμαστεί σε κλινική μελέτη κατά του κορονοϊού. Η Pfizer ξεκίνησε να δοκιμάζει ήδη (φάση 1b) ένα άλλο αναστολέα πρωτεάσης (PF-07304814) που χορηγείται ενδοφλέβια σε νοσηλευόμενους ασθενείς με Covid-19.