Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: βρισκόμαστε σε πολεμικές συνθήκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, δήλωσε πως θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για ένα κακό σενάριο σε ότι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε πως βρισκόμαστε σε πολεμικές συνθήκες και δίνεται μια μάχη μακράς διαρκείας με τον ιό.

Αναφερόμενος στο θέμα της επίταξης ιδιωτών γιατρών, είπε ότι δεν είναι η ώρα για να γίνει αυτή η κουβέντα, αλλά οι γιατροί δεν είναι ούτε αδιάφοροι, ούτε επιλήσμονες. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για τη μεταφορά τους στο ΕΣΥ και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μιλάμε για μάχιμους ιατρούς που δίνουν τη μάχη τους μέσα στην κοινωνία. Είπε ο κ. Εξαδάκτυλος.

Αμφισβήτησε δε τους ισχυρισμούς από την πλευρά της Κυβέρνησης ότι όλοι οι γιατροί που ενδιαφέρονταν να πάνε στο ΕΣΥ έχουν απορροφηθεί, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Νοσοκομείο «Σωτηρία» όπου υπάρχει ένας διαγωνισμός για την πρόσληψη 20 πνευμονολόγων και οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους είναι 80.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Εξαδάκτυλος ερωτηθείς για την πορεία της πανδημίας, είπε πως το καλό σενάριο το γνωρίζουμε, αλλά θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για το κακό σενάριο, ενδεχόμενο που δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά όλο τον πλανήτη.