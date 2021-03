Οικονομία

Γεωργιάδης: υπό έγκριση το ΕΣΠΑ για την Εστίαση

Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης για τον κλάδο που έχει υποστεί βαρύ πλήγμα από τα lockdown. Τι ανέφερε για τις λαϊκές αγορές.

«Ο κλάδος της εστίασης θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ που βρίσκεται υπό έγκριση», διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά σε συνέντευξή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100.3, σημείωσε ότι «Έχουμε προ πολλού εξαγγείλει και δουλεύουμε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα πάρα πολύ για τη δημιουργία ενός προγράμματος ΕΣΠΑ ειδικά εστιασμένου στην εστίαση με σκοπό να τους διευκολύνουμε κατά την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους όταν η πανδημία το επιτρέψει».

Όπως υποστήριξε ο υπουργός, το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, προσπαθεί να βρει τη βέλτιστη λύση ώστε οι άνθρωποι αυτοί να βοηθηθούν για να πάρουν μπρος οι επιχειρήσεις τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εστίαση, που έχει δεχθεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα γιατί έμεινε κλειστή πρακτικά από την 1η Νοεμβρίου μέχρι σήμερα, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας με χιλιάδες εργαζόμενους και δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Επομένως, όπως εξήγησε, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανοίξουν και να λειτουργήσουν μετά την πανδημία και μετά από όλη αυτή τη ζημιά.

Αναφερόμενος στο ηλεκτρονικό εμπόριο στις λαϊκές αγορές, σημείωσε ότι «Ακόμα το νομοσχέδιο αυτό είναι υπό διαβούλευση. Το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι των λαϊκών αγορών έχουν εκφράσει αντιρρήσεις ως προς τον εκσυγχρονισμό τους. Εμείς όμως είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στη δημιουργία των λαϊκών αγορών του 21ου αιώνα». Ταυτόχρονα, τόνισε ότι ο ίδιος έχει αποδείξει ότι έχει στηρίξει πολύ τις λαϊκές αγορές όλο αυτό τον χρόνο. «Ο τελευταίος που μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν ενδιαφέρεται για τις λαϊκές αγορές είμαι εγώ. Και θέλω να με εμπιστευτούν σε ένα νόμο που θα τους δώσει αξιοπρέπεια και εργασία για άλλον έναν αιώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.