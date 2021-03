Πολιτική

Το μήνυμα του Πούτιν για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Ρωσίας σε επιστολή που έστειλε στην ομόλογο του, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Συγχαρητήριο μήνυμα έστειλε ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Το μήνυμα του Βλαντιμιρ Πούτιν:

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Δεχθείτε τα πιο ένθερμα συγχαρητήρια με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της Ελληνικής Δημοκρατίας – της Ημέρας της Ανεξαρτησίας.

Στις σχέσεις με την Ελλάδα, οι οποίες βασίζονται στις μακροχρόνιες παραδόσεις της φιλίας, καθώς και της πολιτιστικής και πνευματικής εγγύτητας, εμείς αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία.

Ευελπιστούμε ότι η διεξαγωγή του Έτους Ιστορίας Ρωσία – Ελλάδα, τα εγκαίνια του οποίου συμπίπτουν με την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του ελληνικού λαού, θα συμβάλει στην εμπέδωση των αμοιβαίως επωφελών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας.

Σας εύχομαι καλή υγεία και κάθε επιτυχία, και σε όλους τους συμπολίτες σας – την ευημερία και την ευμάρεια.



Μετά τιμής,

Βλ.Πούτιν