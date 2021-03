Πολιτική

25η Μαρτίου: Το μενού στο Προεδρικό Μέγαρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τι θα απολαύσουν οι υψηλοί προσκεκλημένοι στην δεξίωση για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Βασισμένο σε γεύσεις της θάλασσας και με την υπογραφή του σεφ Λευτέρη Λαζάρου θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το μενού που θα γευθούν οι λιγότεροι από 50 προσκεκλημένοι της Προέδρου της Δημοκρατίας στο δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ της Τετάρτης, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σύμφωνα με πληροφορίες, κάλεσε τον βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ να επιμεληθεί το μενού που θα γευθούν οι εκλεκτοί καλεσμένοι της.

Το καλωσόρισμα είναι ένα μπισκότο ζυμωμένο με μελάνι σουπιάς, κρέμα λευκού ταραμά και αυγά ψαριού.

Θα ακολουθήσει η σούπα, μια κακαβιά με πεσκανδρίτσα από την Εύβοια, με σέλινο, μυρώνια, καυκαλήθρες και λάδι Καλαμάτας.

Το δεύτερο πιάτο θα είναι ένας κιμάς γαρίδας σε ζωμό και φύλλο λάχανο με κρόκο Κοζάνης, καθώς έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση ελληνικών προϊόντων. Θα ακολουθήσει φιλέτο χριστόψαρου με πουρέ από χειμωνιάτικες ρίζες και ντοματίνια Κρήτης.

Το επιδόρπιο περιλαμβάνει λευκή σοκολάτα και μαστίχα Χίου με φιστίκια Αιγίνης.

Τα κρασιά θα είναι από ελληνικούς αμπελώνες.

Ποιοι θα παραστούν στο δείπνο

Παρόντες στο δείπνο θα είναι μεταξύ άλλων ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου και πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος με τη σύζυγό του, δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα, ο πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μιχαήλ Μισούστιν με τη σύζυγό του Βλαντλένα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τη σύζυγό του Άντρη και η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Φλοράνς Παρλί που θα εκπροσωπήσει τον πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν. Εκεί θα βρίσκεται επίσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα αλλά και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας με τη σύζυγο του, Μπέτυ.