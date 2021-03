Υγεία - Περιβάλλον

“Επιχείρηση Ελευθερία”: έτοιμα τα mega εμβολιαστικά κέντρα σε Περιστέρι και Ελληνικό

Πώς θα λειτουργούν τα δύο νέα εμβολιαστικά κέντρα. Επίσκεψη Νίκου Χαρδαλιά και Μάριου Θεμιστοκλέους.

Τα δύο νέα mega εμβολιαστικά κέντρα, στο Περιστέρι και το Ελληνικό, θα επισκεφθούν σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στις 16:00 και στις 17:30, αντίστοιχα.

Πρόκειται για τα δύο νέα εμβολιαστικά κέντρα της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, τα οποία εντάσσονται στον σχεδιασμό της Επιχείρησης «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό του πληθυσμού και ξεκινούν τη λειτουργία τους την 1η Απριλίου.

Όπως αναφέρει η Πολιτική Προστασία, σε ανακοίνωσή της, στα δύο νέα εμβολιαστικά κέντρα θα λειτουργούν σε πρώτο στάδιο 48 εμβολιαστικές γραμμές, ενώ η συνολική δυναμική τους θα φθάσει τις 96 γραμμές, το καθένα. Οι νέες γραμμές θα προστίθενται σταδιακά σε συνάρτηση με την πορεία προμήθειας των εμβολίων.

Ακόμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, 48 εμβολιαστικές γραμμές λειτουργούν ήδη στο εμβολιαστικό κέντρο «Προμηθέας» στο Μαρούσι Αττικής, ενώ 24 γραμμές βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία στο εμβολιαστικό κέντρο που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

«Με τα δύο εμβολιαστικά κέντρα σε Περιστέρι και Ελληνικό, καθώς και το νέο που σχεδιάζεται να λειτουργήσει στην Πάτρα, η Επιχείρηση «Ελευθερία» αποκτά την πλήρη δυναμική της», καταλήγει η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.